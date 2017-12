I feel Slovenia Clio le za domače kupce

7.12.2017 | 10:00

Novega I feel Slovenia Clia so predstavili predsednik uprave Revoza Kaan Ozkan, direktorica Urada Vlade RS za komuniciranje Kristina Plavšak Krajnc in generalni direktor Renault Nissan Jean-Pierre Mesić (z leve proti desni).

Od včeraj na voljo za slovenske kupce...

Novo mesto - V novomeškem Revozu so včeraj javnosti prvič predstavili clia, ki je izdelan v njihovi tovarni, vključuje več dodatne opreme in je opremljen z blagovno znamko I feel Slovenia, saj je namenjen izključno domačemu trgu. Včeraj je stekla tudi prodaja končnim kupcem, ki ga lahko s popusti dobijo že za dobrih 12 tisočakov.

V projektu Revoza oz. skupine Renault Slovenija sodeluje Urad Vlade RS za komuniciranje, ki je skrbnik omenjene blagovne znamke. »Clio I feel Slovenia, ki izhaja iz tako dobre tovarne, bo zagotovo pravi ambasador vsega najboljšega, kar povezujemo s Slovenijo: smo majhni, a imamo vse, kar imajo veliki! Renault Clio je najbolj pogost avtomobil na slovenskih cestah, z letom 2017 se je proizvodnja Clia vrnila tudi v Slovenijo. Svoj ponos nad vozilom, ki ga izdelujejo marljive dolenjske roke, Renault zdaj dokazuje z začetkom prodaje omejene serije vozil Clio I feel Slovenia, ki jo bodo izdelale izključno slovenske roke,« so ob tem sporočili iz omenjenega urada, sicer pa znamka I feel Slovenija letos obeležuje 10-letnico obstoja.

Clio in Revoz sta povezana od nekdaj, od skoraj štirih milijonov teh vozil, jih je bila skoraj polovica izdelanih v Novem mestu, kamor se je vrnila proizvodnja četrte generacije, z njo pa tudi tretja izmena in več kot tri tisoč zaposlenih. Od junija letos so jih tu izdelali malo manj kot 60.000, največ pa jih prodajo na francosko tržišče, sledita nemško in italijansko. Kot je povedal predsednik uprave Kaan Ozkan, je bilo v Revozu najslabše leto 2013, ko je njihove trakove zapustilo slabih 94 tisoč vozil. Potem so uvedli twinga in kasneje še smarta forfour, s tem se je začela vnovična rast po letih, že naslednjega so naredili več kot 118.500 avtomobilov, leta 2015 že skoraj 129.500, lani skoraj 133.500 in za letos načrtujejo, da jih bodo več kot 190.000. Kapaciteta tovarne je sicer še 30.000 več, čemur se želijo nekoč zopet približati.

Včerajšnje predstavitve se je udeležil tudi generalni direktor skupine Renault Nissan Jean-Pierre Mesić, ki je med drugim navrgel, da je Clio najbolj prodajan avtomobil v svojem segmentu tako v Sloveniji kot v Evropi, o pomenu blagovne znamke I feel Slovenija pa je spregovorila direktorica Urada za komuniciranje Kristina Plavšak Krajnc.

Za zanimivost dodajmo, da je bilo ob koncu lanskega leta v Sloveniji registriranih več kot 77.400 vozil Clio, s čimer je ta avto za kar 20.000 registracij prehitel drugega na lestvici. Včeraj predstavljena omejena serija ni omejena po številu, ampak zgolj tržišču, vključuje pa bogato opremo, ki je pri drugih modelih na voljo za doplačilo, tu pa je že vključena v ceno (npr. izbira šestih barv, tudi kovinske, parkirni senzorji, vzvratna kamera itd.).

Tekst in foto: M. Martinović

