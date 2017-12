V nedeljo novi vozni red v železniškem prometu

7.12.2017 | 09:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Novi vozni red Slovenskih železnic, ki bo začel veljati v nedeljo, 10. decembra, prinaša nekaj novosti tako v notranjem kot v mednarodnem potniškem prometu. Izpostavljamo spremembe, ki so povezane z voznimi redi vlakov v naši regiji:

Kot so sporočili iz Slovenskih železnic, bo mednarodni vlak 210, ki vozi med Vinkovci in Beljakom, imel po novem postanek tudi v Brežicah, ob 13:46, ter v Krškem ob 13:53. S tem bomo dijakom in drugim potnikom, ki se popoldne vračajo iz šole in dela, omogočili boljše možnosti za uporabo javnega prevoza.

Mednarodni vlak iz Dobove v Beljak, ki iz Ljubljane odpelje ob 7.27, bo imel na Jesenicah takojšnjo povezavo z lokalnim vlakom proti Bohinjski Bistrici, Mostu na Soči in Novi Gorici. Poleti bo mogoče na obeh prepeljati tudi kolesa.

Med Ljubljano in Zagrebom sicer vsak dan vozijo štirje direktni vlaki. Prav tako v Zagreb vozi tudi direktni vlak iz Maribora in Celja.

Več informacij o voznih redih, novostih in spremembah v voznih redih, lahko dobite na železniških postajah ter seveda na spletni strani Slovenskih železnic.