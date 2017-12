Brežiška intenzivna terapija morda že drugo leto

7.12.2017 | 11:00

Direktorica Zdravstvenega doma Krško Tatjana Fabjančič Pavlič in sekretarka ministrstva za zdravje Ana Medved. (Foto: B. B.)

Direktorji posavskih zdravstvenih domov in brežiške bolnišnice so se v okviru vladnega obiska sinoči v Zdravstvenem domu Krško sestali z državno sekretarko na ministrstvu za zdravje Ano Medved.

»Izpostavili smo predvsem odprta vprašanja s področja nujne medicinske pomoči. Sredstva, ki jih zdravstveni domovi dobivamo za ta namen, ne zadoščajo. Govorili smo tudi o mreži nujne pomoči, ki se bo kot kaže oblikovala vse do leta 2025. Izpostavili smo tudi, da smo v ZD Krško usposobljeni tudi za posredovanje v primeru jedrske nesreče in v sami nuklearki, in da želimo, da naše znanje in potenciale koristno uporabijo tudi v drugih regijah,« je po sestanku povedala direktorica ZD Krško Tatjana Fabjančič Pavlič.

Satelitski center nujen

Direktorica ZD Sevnica Vladimira Tomšič je izpostavila predvsem potrebo, da Sevnica dobi t.i. satelitski urgentni center. O mreži le-teh bodo na ministrstvu sicer odločali v naslednjih letih.

»Sevnica je predstavila svoj problem, to je, da so velika in redko poseljena občina, ki tak center potrebuje. Dogovorili smo se, da bo v Sevnici eden od prednostnih ogledov naše strokovne skupin in poskusili bomo pomagati. Bomo pa mrežo teh centrov začeli oblikovati po letu 2019, ko bo zaživela enotna dispečerska mreža in bomo lahko natančno spremljali število intervencij, saj zdaj vsak center to počne nekoliko po svoje,« pravi sekretarka Medvedova.

Dejala je še, da se težav s podfinanciranostjo nujne medicinske pomoči zavedajo in da bodo urgentni centri za ta namen dobili dodaten denar.

Pomoč bolnišnici Brežice

Sekretarka je obiskala tudi Splošno bolnišnico Brežice, kjer si je ogledala prostore intenzivne terapije, ki nujo potrebujejo prenovo. »Dogovorili smo se za sestanek na direktoratu za zdravstveno ekonomiko. Ta investicija sicer v naslednjo leto še ni vključena, a glede na to, kar smo videli, bi lahko naredili tudi prerazporeditve, vse je še odprto,« pravi Medvedova, ki je sicer potrdila, da bo v letu 2018 stekla naložba v prenovo bolnišnične lekarne, ki bo dobila tudi novo centralno sterilizacijsko napravo.

Na vprašanje o vključevanju v program Dora, ki si ga v bolnišnici želijo po nedavni nabavi novega mamografa, pa je sekretarka odgovorila, da ta program vodi Onkološki inštitut in da ministrstvo neposrednih pristojnosti tu nima.

Sicer pa se je tudi brežiška bolnišnica znašla na seznamu bolnišnic z izgubo, ki so in še bodo prejele državno pomoč. Kot je povedala Medvedova, je država 30. novembra bolnišnici že nakazala nekaj več kot 260.000 evrov, dobrih 200.000 pa bo dobila še iz odpisa amortizacije. »To sicer ne pokrije vseh njihovih dolgov, bo pa bolnišnica, tako kot vse, ki so prejemnice pomoči, dobile sanacijsko upravo, sestavljeno iz gospodarstvenikov, ki bodo skupaj z direktorico in strokovno direktorico izdelali sanacijski načrt, preko katerega bodo določili šibke točke ter morebitne prihranki in priložnosti,« je povedala Medvedova.

B. Blaić

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj Oceni franci Bolnico Brežice zaprite čimprej. Preglej samo prijavljene komentatorje