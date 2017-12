Ženi grozil, da jo bo ubil; ukradli Hyundaija, ste ga videli?

7.12.2017 | 13:40

Nad ženo je dalj časa izvajal fizično nasilje. (Foto: T. J. G., arhiv DL)

Krške policiste so sinoči obvestili o nasilju v družini. Zbrali so obvestila in ugotovili, da nasilnež že dlje časa izvaja nasilje nad ženo. Žrtev je žalil, ji grozil, da jo bo ubil in nad njo izvajal fizično nasilje. Policisti so žrtev zaščitili in nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Osumljenca bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Ukradel avto

Med 30.novembrom in 7. decembrom je nekdo s parkirnega prostora na Seidlovi cesti v Novem mestu ukradel osebni avtomobil Hyundai accent, kovinsko sive barve, letnik 2001, registrskih številk NMZR-791. Ste ga morda kje opazili?

Odnesel denar in nakit

V kraju Mali Lipovec je včeraj pozno popoldne nekdo izkoristil krajšo odsotnost lastnikov in vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je denar in zlat nakit, lastnika pa oškodoval za okoli 2000 evrov.

J. A.