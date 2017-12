Moja šola – moj kraj, slovesnost ob 110-letnici POŠ Loka

7.12.2017

Loka - V četrtek, zadnji dan meseca novembra, ki je za Občino Sevnica prazničen, je bilo posebej svečano v Loki. Na slovesnosti, poimenovani Moja šola – moj kraj, smo obeležili častitljivih 110 let podružnične osnovne šole v Loki, ki je bogatejša za novo igrišče in parkirišče, prostor pa je v prenovljenih kletnih prostorih šole dobila tudi krajevna knjižnica. Olepšano podobo ima tudi Dom kulture v Loki, kjer se skozi vse leto odvijajo najrazličnejši dogodki.

Vse našteto smo obeležili z osrednjo slovesnostjo, ki je potekala v dvorani Trubarjevega doma upokojencev. Na prireditvi, ki sta jo povezovali nekdanja in sedanja učenka POŠ Loka, so se najprej s pesmijo in plesom predstavili prikupni malčki vrtca Ciciban Sevnica, enota Bibarija.

Slovesnost so nato popestrili učenci POŠ Loka, ki so pod vodstvom učiteljic pripravili raznolik in čustven program: v zboru so pod vodstvom učiteljice Nataše Vidic zapeli znane ljudske pesmi, svojo povezanost in medsebojno razumevanje prikazali s skupno deklamacijo, vrednote, ki jim sledijo, predstavili na izjemno zanimiv način s plesom črk, zapeli angleško pesem in izštevanko, ki so se ju naučili pod vodstvom učiteljice Tine Strnišnik, in odplesali veličastno četvorko. Z glasbeno točko je popoldne popestrila petošolka Zala Plazar, ki obiskuje Glasbeno šolo Sevnica in kot mlada flavtistka žanje mnoge glasbene uspehe.

Med pestrim nastopom učencev so slovesnosti dali posebno težo gostje za govorniškim odrom: direktorica Knjižnice Sevnica Anita Šiško, ravnateljica OŠ Sava Kladnika Sevnica, Mirjana Jelančič, predsednik krajevne skupnosti Loka Janko Metelko in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Kratko pesem o loški šoli je prebral znan Ločan, dr. Janko Prunk.

Po končanem kulturnem delu programa so učenci z lampiončki vodili zbrano množico do novega šolskega igrišča. Tam je sledilo svečano odprtje novega igrišča – po odštevanju so namreč igrišče razsvetlili reflektorji, na šolski zgradbi pa se je prikazala čestitka šoli. Po pesmi »Vse najboljše, draga šola« smo se vsi prisotni pomaknili v notranjost, kjer smo razrezali ogromno torto in prisluhnili prijetnim melodijam komorne zasedbe OŠ Sevnica.

V telovadnici so se predstavljali mladi karateisti, v učilnicah so bile na ogled mnoge razstave (Znani Ločani, Spomini na šolske dni, Učenci zadnjih desetih let, likovna razstava petošolca Marcela Kajtne, maketa in zemljevid Loke), v knjižnici pa fotografska razstava Bojana Dremlja. Vse je zaokrožilo druženje v jedilnici, kjer se je praznovanje ob izjemno okusnih dobrotah izpod rok šolskih kuharic nadaljevalo do poznega večera.

POŠ Loka

