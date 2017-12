Ankete pokazale, da so v občini Brežice najbolj zadovoljni z življenjem

7.12.2017 | 15:30

Brežice, staro mestno jedro (Foto: občina Brežice)

Ivan Molan (Foto: občina Brežice)

Brežice - Medijska hiša Eko dežela je že tretje leto zapored v posebni izdaji revije Eko dežela - Občine razglasila rezultate celoletne ankete o zadovoljstvu občanov z življenjem v občinah. Med večjimi občinami (nad 10.000 prebivalcev) si je najvišjo oceno po mnenju anketirancev zaslužila Občine Brežice, ki je dosegla najvišje rezultate tudi pri štirih od 12 kazalnikov.

Po mnenju župana občine Brežice Ivana Molana so dobre ocene občanov priznanje za dobro delo župana in občinske uprave, za jasno in pregledno vodenje občine, ki je usmerjeno k občanom. "Pomembno vlogo pri dobri oceni ima gotovo tudi učinkovito delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina in ki v njenem imenu skrbijo za različna področja življenja občank in občanov," so zapisali v sporočilu za javnost.

Občina Brežice je bila najboljša tudi na področju možnosti športne rekreacije, skrb za mladostnike (aktivnosti in priložnosti) in mlade družine (vrtci, stanovanja) in skrbi za okolje, druga najboljša pa na področjih turistične ponudbe, skrbi za kakovost življenja starejših, cestne infrastrukture in vlaganj v komunalno infrastrukturo in ravnanja z odpadki.

Zmagovalka v kategoriji mestnih občin za leto 2017 je Mestna občina Koper, sledita ji Mestna občina Velenje in Mestna občina Ljubljana. V kategoriji večjih občin sta se za Občino Brežice uvrstili občini Slovenska Bistrica in Kamnik, v kategoriji manjših občin (manj kot 10.000 prebivalcev) je bila najuspešnejša Občina Podčetrtek. Sledita ji občini Cerklje na Gorenjskem in Kuzma.

Občani in občanke so v anketi ocenjevali 12 različnih kazalnikov zadovoljstva z življenjem v svoji občini, in sicer turistično ponudbo, urejenost kolesarskih in sprehajalnih poti, možnosti športne rekreacije, skrb za mladostnike, mlade družine in starejše občane, možnosti za zaposlitev, skrb za okolje in čist zrak, cestno in komunalno infrastrukturo ter varnost.

»Na zmago smo ponosni, saj dokazuje, da je naša smer razvoja pravilna in da smo učinkoviti pri zagotavljanju ustreznih odzivov na potrebe naših občank in občanov. V občini Brežice se zavedamo, da je naše delo namenjeno ustvarjanju stabilnega okolja, kjer lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti. Za nas kot turistično občino je ključnega pomena, da poleg turizma razvijamo tudi podjetništvo, kmetijstvo, šport, kulturo ob nenehni skrbi za ohranjanje narave. Vse to dosegamo po zaslugi dobrega sodelovanja z občani, zato se ob tej priložnosti tudi iskreno zahvaljujem vsem občankam in občanom,« je dejal Molan.

S. G.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 5h nazaj Oceni slavko Nevem po katerih kriterijih je to določeno, toda kot občan brežiške občine sem zelo nezadovoljen z delom kompletne občinske uprave. In vrjamite je veliko takšnih še. 5h nazaj Oceni abecedarij odseli se iz Brežic....ostali bodo še bolj zadovoljni... Preglej samo prijavljene komentatorje