Iz Sarajeva se vračajo z zmago, s katero so se zavihteli na 2. mesto

7.12.2017 | 21:15

Domen Bratož je bil tokrat najboljši, k zmagi Krke je prispeval 20 točk, 6 podaj, 6 skokov in 7 ukradenih žog. (Foto: KK Bosna Royal)

Maj Kovačevič (Foto: KK Bosna Royal)

Sarajevo, Novo mesto - Košarkarji Krke sov 8. krogu druge Aba lige gostovali pri sarajevski Bosni Royal in v razburljivi končnici slavili tesno zmago z 88:84 (21:15, 43:33, 60:60).S šesto zmago v tem reghionalnem tekmovanju so se povzpeli na drugo mesto lestvice, na vrhu ostaja Sixt Primorska.

Varovanci trenerja Simona Petrova, ki je bil pred dobrim desetletjem v dresu Krke soigralec sedanjega trenerja Bosne Aleksandra Damjanovića, so ob polčasu vodili za deset točk (43:33). A visoko prednost so krkaši v tretji četrtini z neodgovorno igro zapravili in v 30. minuti so gostitelji prvič na tekmi povedli (60:58). V izenačeni in razburljivi končnici so več sreče in uspeha imeli krkaši. Domači košarkar Aldin Đelmo je pri vodstvu Krke s 85:83 zadel le enega od dveh prostih metov, Dalibor Đapa pa je sekundo pred koncem zadel trojko za končno zmago z 88:84.

"Odlično smo začeli tekmo, a smo dovolili Bosni, da se vrne. Delali smo napake, a smo uspeli zadržati prednost in zmagati. Odlična tekma, čestitam svojim fantom!" je po tekmi dejal trener Simon Petrov.

Pri Krki je bil sicer najbolj učinkovit Domen Bratož, ki je 20 točkam dodal po šest podaj in skokov ter, tekmecem pa je kar sedemkrat ukradel žogo. Paolo Marinelli je prispeval 15 točk.

Novomeščani se bodo v naslednjem krogu druge Aba lige (12. decembra) doma pomerili z vodilnim moštvom na lestvici, ekipo Sixt Primorske. Z isto ekipo jih v nedeljo pred domačimi navijači čaka tudi obračun v ligi Nova KBM.

S. G.

