Šolska kuhinja deluje drugače kot hotelska ali kaka menza

8.12.2017 | 08:30

Obisk šolske kuhinje ob zadnji prenovi pred nekaj leti

Šentjernej - Nedavna razprava v občinskem svetu, kako veliko število kuharjev kuha za vrtčevske otroke, ravno tako tudi za šolarje, kuhinja pa je le ena, skupna, je v vodstvu obeh zavodov, v Vrtcu Čebelica in OŠ Šentjernej, ter med »njihovimi« zaposlenimi kuharji povzročila veliko slabe volje.

Pravijo, da so kritike neupravičene, vrtčevskih oz. šolskih kuhinj pa nikakor ne gre primerjati z menzo oz. hotelsko kuhinjo. V šentjernejski šoli deluje centralna kuhinja za šolo in vrtec in tako bo ostalo tudi po zgraditvi novega vrtca prihodnje leto.

Ana Srpčič, ravnateljica Vrtca Čebelica Šentjernej

Ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič pove, da normative za zaposlene v kuhinji določa Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolskih otrok, upoštevane pa so tako starostne skupine kot energijske potrebe otrok, in to je osnova za izračun delavcev, ki jih vrtec potrebuje v kuhinji. Za 368 malčkov imajo tako eno kuharico in 5,5 kuharskih pomočnikov, »čeprav nam izračun po sistemizaciji kaže celo potrebo po osmih delavcih,« pove Srpčičeva. Dnevno pripravijo tudi vsaj en obrok za zaposlene.

Kuharjem zato izreka vso pohvalo, saj si prizadevajo, da otroci jedo kvalitetno, raznoliko in zdravo hrano.

ŠOLA IMA 4 KUHARICE

Renata Zupanc Grom, ravnateljica OŠ Šentjernej

Kako je s kuharji v OŠ Šentjernej, smo povprašali ravnateljico mag. Renato Zupanc Grom. V kuhinji imajo zaposlene štiri kuharice, ki vsak dan pripravijo: 80 zajtrkov, 670 malic in 520 kosil za učence, pa še 45 malic in kosil za zaposlene ter 50 kosil za starostnike in druge zunanje naročnike.

»Število zaposlenih v šolski kuhinji je usklajeno z normativi in standardi, ki jih je sprejel minister, pristojen za izobraževanje. Šola vsako leto dobi s šolskega ministrstva potrjeno sistemizacijo delovnih mest, zato je število zaposlenih na šoli, vključno s številom zaposlenih v kuhinji, racionalno in usklajeno s šolskimi predpisi,« pravi ravnateljica OŠ Šentjernej in poudari, da v šolski kuhinji dnevno pripravijo do tisoč kosil, 390 zajtrkov, 670 šolskih malic, ter dvakrat 368 vmesnih obrok za vrtec.

Besedilo in foto: L. Markelj