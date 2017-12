Precej dela za reševalce in gasilce; danes ponekod znova brez elektrike

8.12.2017 | 09:00

Ilustrativna fotografija (arhiv DL)

Po poročanju Regijskega centra za obveščanje Novo mesto, je včeraj ob 15.09 na cesti Dobruška vas - Šentjernej v kraju Dobrava pri Škocjanu, po prometni nesreči iz poškodovanega vozila izteklo motorno olje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so oljni madež na površini 45 kvadratnih metrov posuli in nevtralizirali z vpojnim sredstvom. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Ob 14.37 sta na cestnem odseku Blanca - Kladje nad Blanco trčili osebni vozili. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, nudili prvo pomoč poškodovanima osebna do prihoda reševalcev ter z vpojnimi sredstvi počistili razlite motorne tekočine. Sevniški reševalci so poškodovani osebi oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Iz Regijskega centra za obveščanje Brežice so tudi sporočili, da so gasilci PGD Sevnica včeraj ob 16.53 v Podgorici s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in nudili pomoč reševalcem pri prenosu onemogle osebe. Slednjo so oskrbeli reševalni nujne medicinske pomoči Sevnica in jo prepeljali v brežiško bolnišnico.

Ob 23.26 so posredovali gasilci PGE Krško v kraju Kerinov Grm, kjer je gorelo osebno vozilo. Obveščene so bile pristojne službe. Ob 03.49 pa je na Cankarjevi ulici v Brežicah gorela vsebina zabojnika za smeti. Gasilci PGD Brežice so požar pogasili.

Ponekod danes brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v petek 8.12.2017 :

- od 8.00 do 13.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN.

- od 9.00 do 10.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA VINODOL.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v petek 8. 12. 2017 od 10.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE, izvod Sela in gostilna.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj: Brestanica grad med 07:30 in 10:30 ure, Gorjane predvidoma med 11:00 in 15:00 uro. Obveščamo tudi odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje: Mali Kamen predvidoma med 09:00 in 13:00 uro.

S. G.