Podjetni trgovec z vinom dobil "svoj" vinjak

8.12.2017 | 10:45

Metlika - V Vinski kleti Kmetijske zadruge Metlika so včeraj predstavili svoj prvi stari vinjak. Hkrati so s prireditvijo zaključili uspešno letošnje leto ter z mislimi že vstopili v novega, ki bo za njih izredno pomembno. Med drugim se bodo spomnili dogodkov izpred 50 let, ko so prvič stekleničili metliško črnino.

Na idejo o vinjaku sta leta 2010 prišla direktor KZ Metlika Jože Cajnar in takratna enologinja v Vinski kleti Ivanka Badovinac. A ker je bila tistega leta slaba letina, so se odločili počakati. Naslednje leto pa so z odlične vinogradniške lege na Vinomerju odbrali za vinjak avtohtono žametno črnino, ki so jo po destilaciji skrbno negovali v 225-litrskih hrastovih barik sodčkih. Prvemu vinjaku so dali ime po enem najbogatejših in najvplivnejših med metliškimi trgovci z vinom v 16. stol. Mathii De Luci. O pomenu destilatov je na predstavitvi govorila Marja Debevc, strokovnjakinja za destilate. O zgodovini vinogradništva na Metliškem pa zgodovinar Janez Weiss, ki je med brskanjem po arhivih postal pozoren prav na Mathio De Luco.

Direktor Kmetijske zadruge Metlika Jože Cajnar je dejal, da je predstavitev starega vinjaka za njih pomemben dan. Z njim so med drugim tudi hoteli pokazati svetu, da je Metlika imela in ima še vedno zanimive ljudi in zgodbe. Z vinjakom so želeli ustvariti najboljše, kar zmorejo. Da jim je to uspelo, dokazuje tudi srebrno priznanje na ocenjevanju žganih pijač v Londonu. V Kmetijski zadrugi so se Badovinčevi in Cajnarju zahvalili s posebnima zahvalama.

Večer sta popestrila glasbena gosta Alenka Gotar in Andraž Hribar ter recitatorka Sara Cajnar.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

Galerija