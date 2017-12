FOTO: Predpraznični koncert novomeške glasbene šole

8.12.2017 | 12:30

Učenci novomeške Glasbene šole Marjana Kozine so s svojimi mentorji pripravili raznovrsten in božično obarvan glasbeni program. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto je včeraj popoldne povabila na predpraznični koncert svojih orkestrov in pevskega zbora ter obiskovalcem, ki so povsem napolnili frančiškansko cerkev sv. Lenarta, pripravila res lep glasbeni popoldan.

Najprej sta nastopila so godalni orkester pod vodstvom Petre Božič, ki šteje 55 članov, in 40-članski mladinski otroški pevski zbor pod vodstvom Petre Slak, ki so zaigrali in zapeli Božično pravljico, ki jo je spisala njihova učenka Neža Cerinšek, da pa so njene besede zasijale v čarobnosti pa sta poskrbela učitelja Tomaž Zorko in Miro Tomšič, ki sta jih uglasbila.

Praznični program so nadaljevali 20-članski kitarski orkester, ki ga vodijo učitelji kitar Jelena Vukolić, Andrea Vraničar, Martina Rančigaj Žabkar in Dušan Pavlenič, 18-članski harmonikarski orkester pod vodstvom Katarine Štefanič Rožanec in mladinski pihalni orkester, ki ga vodi Rado Kompan in šteje 58 članov.

Poleg teh orkestrov na novomeški glasbeni šoli deluje še 95-članski simfonični orkester, ki je že vrsto let ponos šole in se že intenzivno pripravlja za koncert v Športni dvorani Marof, ki bo 7. februarja, ter ostale koncerte doma in v tujini. Na šoli deluje tudi veliko število komornih skupin, ki, kot je dejal ravnatelj Matija Slak, zelo bogatijo njihov pouk, saj učenci radi sodelujejo v teh skupinah in skupaj muzicirajo.

Sicer pa imajo v letošnjem letu v Glasbeni šoli Marjana Kozine 639 učencev, ki obiskujejo inštrumentalni pouk godal, pihal, trobil, tolkal, klavirja, orgel, kitare, harmonike in diatonične harmonike ter pouk petja, najmlajši pa obiskujejo predšolsko glasbeno vzgojo in glasbeno pripravnico.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

