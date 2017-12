Trimo z novim vodstvom v naslednjo razvojno fazo

8.12.2017 | 11:25

Glavni izvršni direktor Trima Maciej Radomski (drugi z desne) iz osebnih razlogov odhaja iz podjetja. Do imenovanja novega CEO bo Jeff Grady (prvi z desne) odgovoren za usklajevanje delovanja vodstva skupine. (Foto: J.S., arhiv DL)

Trebnje - Maciej Radomski, glavni izvršni direktor Trima, po uspešno zaključenem vodenju začetne faze poslovne preobrazbe zapušča Trimo iz osebnih razlogov, so sporočili iz podjetja.

Radomski je v Trimu uspešno zaključil začetno fazo upravljanja naložbe novih lastnikov Innova, vključno z racionalizacijo poslovanja, okrepitvijo mednarodnih prodajnih potencialov in prestrukturiranjem dobaviteljske verige. Naslednji razvojni koraki bodo trajali nekaj let, k čemur se Maciej Radomski zaradi osebnih razlogov ni mogel zavezati. Na svojem delovnem mestu bo še do konca decembra.

Do imenovanja novega CEO bo Jeff Grady odgovoren za usklajevanje delovanja vodstva skupine. Jeff je član ekipe od nakupa Trima dalje, prav zato bo lahko skupaj z dosedanjim timom zagotovil nemoten prehod v novo razvojno obdobje in prihodnost podjetja na temeljih uspešne prve faze.

Po letu in pol odkar je Trimo kupila družba Innova, je bila v podjetju vpeljana vrsta sprememb. Trimo je danes v boljši poslovni kondiciji, kot pred nakupom. Rezultati številnih aktivnosti so že vidni, nekateri pa bodo pokazali svoje učinke v letu 2018, so še zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da je Maciej Radomski z ekipo močno pripomogel k napredku v ključnih stebrih programa Trimo. Preusmeril in osredotočil se je na vrhunski izdelek Qbiss in zagotovil močno distribucijsko prisotnost na trgih Zahodne Evrope, še posebej v Nemčiji, v Veliki Britaniji, Franciji in Beneluksu. Prodaja v Nemčiji se je v dveh letih več kot podvojila, tudi v Veliki Britaniji je bilo zabeleženih nekaj pomembnih zmag, ki so izboljšale prepoznavnost Trima na trgu, kot je Concorde muzej ali letališče v Manchesteru. Po 11 mesecih leta 2017 je novih naročil za dobrih 20% več kot lani, paradni izdelek Qbiss pa je najhitreje rastoči izdelek v prodajnem programu.

S. G.