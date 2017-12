Policistom nastavil pasti, sosedom poslal naboje v okna

8.12.2017 | 17:30

Darko Kuhar

Brežice, Dobrava ob Krki - Vaščani Dobrave ob Krki se 49-letnega sovaščana Darka Kuharja bojijo, saj naj bi prav on streljal v okna, kradel po hišah in zidanicah, policistom pa nastavil električno past. Omenjeni vaški posebnež je trenutno v priporu, zato njegovi sosedi trenutno spijo bolj mirno in brezskrbno.

Tožilka Mateja Roguljič

Pred kratkim je moral na na brežiško sodišče, kjer mu je tožilka Mateja Roguljič predstavila dolg seznam grehov.

Veliko jih je povezanih s tatvinami orodja in hrane ter pijače iz bližnjih zidanic, pokradel naj bi tudi za pol ducata registrskih tablic. A so se na seznamu nabrale tudi druge zadeve, kot že omenjene pasti za policiste, na črno naj bi si napeljal elektriko (leta 2007 so mu jo zaradi neplačevanja odklopili), z zračno puško naj bi streljal v okno soseda, razbijal naj bi tuje premičnine in nepremičnine.

Na naroku, kjer pravzaprav ni bilo govora o tem, kakšno kazen naj bi si s svojimi dejanji prislužil, kasneje pa je bilo neuradno slišati, da bi v primeru priznanja tožilka predlagala pet let zapora, on ni veliko govoril.

»Krivde ne priznam,« je bil eden redkih stavkov, ki ga je povedal, pa da ga zapušča spomin ter da slabo vidi.

Odvetnik Zoran Dular

Bistveno bolj zgovoren je bil njegov odvetnik Zoran Dular, ki je predlagal kup dokazov. Med drugim zaslišanje izvedenca psihiatrične stroke, pa tudi okulistične stroke, slednji naj bi povedal, da Kuhar nikakor ni mogel streljati, saj zelo slabo vidi, med sojenjem naj bi dokazali, da ni mogel pokrasti za 3.000 evrov elektrike, kot trdi elektro podjetje.

»Naj vam povem, da sem bil pri njem doma. Ker nima nobenega spomina, mi ničesar ni mogel povedati. Najbolje, da se opremo na materialne dokaze,« je še rekel njegov odvetnik.

Obeta se pravi sodni proces, kajti sodnica Danijela Knez Molan je že decembra rezervirala šest dni za obravnave.

O Kuharju smo v Dolenjskem listu posredno ali neposredno pisali že nekajkrat.

PASTI ZA POLICIJO

Prvič oktobra lani, ker nas je zanimalo, kateri »mojster« je policistom, ki so prišli k njemu delat hišno preiskavo, nastavil električne pasti – kljuko vhodnih vrat naj bi povezal z električnim vodnikom, pred vrata namestil kovinsko mrežo, ki jo je tudi povezal z električnim vodnikom, nad vrata pa nastavil vodovodno cev, da bi povzročila udar elektrike in poškodovala tistega, ki bi si drznil stopiti v hišo. »Ob vstopu se nihče od policistov ni poškodoval, saj so uporabili ustrezna zaščitna sredstva,« je pojasnila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Kuharjeva hiša oz. podrtija sredi vasi

Takrat smo od vaščanov izvedeli, da je imel težko življenje. Njegova mama naj bi ubila staro mamo, oče naj bi se zaradi tega obesil, tragično smrt je doživela njegova sestra. Ko je bila mama v zaporu, je bil on pri rejnikih, potem se je vrnil domov. Z dvema ženskama ima šest otrok, ki so danes stari od 16 do 28 let. Nima službe, ne obdeluje zemlje, živi v podrtiji.

»SODELAVEC« MARTINA KOVAČA

Drugič in tretjič se je v našem časopisu pojavil, ko smo pisali o krutem umoru s Facebooka v Podbočju. Ko smo se pogovarjali z mamo Aleša Olovca, ki je bil na prvi stopnji že obsojen, nam je zaupala, da je bil Kuhar njen prvi partner. »Pri njem sem živela tri, štiri leta. Bil je nasilen, da sem bila večkrat tepena kot sita,« je rekla in povedala, da ima z njim najstarejšega otroka (Aleševega brata).

Tudi drugi storilec omenjenega umora Martin Kovač je povezan s Kuharjem, saj sta bila onadva in še Kuharjev brat obtoženi, da so kradli po zidanicah v okolici (orodje in hrano). Kovač je krivdo priznal že februarja, ko je bil razpisan prvi predobravnavni narok, Kuharju pa takrat še vabila niso mogli vročiti, kaj šele, da bi prišel na obravnavo.

Foto in tekst: Janja Ambrožič

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 2h nazaj Oceni IQ In užival bo na davkoplačevalskem denarju, uh kaj mu bo hudo še za kurjavo , elektriko,......ne bo rabil skrbet! Kaj ste ga zajebali ha, ha,..... Preglej samo prijavljene komentatorje