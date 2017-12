Brezplačen prevoz z zabave zagotovljen, "furala" bosta invalida

8.12.2017 | 13:30

Luka Breznik s sinom Rožletom

Brežice, Ljubljana - »Niti v najhujših sanjah si nisem predstavljal, da se mi bo življenje naenkrat obrnilo na glavo,« pripoved o svoji invalidnosti začne Žiga Breznik, ki se je leta 1994 s svojim avtom peljal po stari cesti od Ljubljane proti Vrhniki. Mlad, neizkušen šofer je trčil vanj pri prehitevanju, on pa tistega dne ni bil pripet z varnostnim pasom.

Vsaka tretja prometna nesreča s smrtno žrtvijo se zgodi zaradi vožnje pod vplivom alkohola in vsako tretjo od teh povzroči mladostnik.

»Ne morem reči, da je bil kriv samo on, krivda je bila deljena. To je bilo pred 23 leti, ko so se ljudje bolj poredko pripeli v avtomobilih. Danes je situacija povsem drugačna,« reče sogovornik in poudari, da je potreboval 10 let rehabilitacije, da je prišel do tega, kar je danes – da je lahko samostojen, aktiven.

22 let je povprečna starost, ko zaradi prometne nesreče mladi pristanejo na vozičku.

»To izpostavim tudi na predavanjih, ko me vabijo na šole, da mladim povem svojo zgodbo. Torej ne gre samo za to, da ne morem hoditi, gre tudi za to, da sem 10 let življenja posvetil prilagajanju.«

Danes je Breznik aktiven moški zgodnjih 40. let, smuča, kolesari, je poročen in oče osemletnih dvojčkov Rožleta in Tinkare.

Jutri ga boste lahko spoznali vsi tisti, ki se boste zabavali v Mladinskem centru Brežice, od koder bo s kolegom iz Zavoda Vozim Janezom Hudejem po žuru razvažal mladino.

Njuna brezplačna taksi služba je praktični del vseslovenske iniciative Heroji furajo v pižamah. Na Zavodu Vozim so namreč skupaj s partnerji že prejšnji teden začeli akcijo, s katero ljudi opozarjajo, naj poskrbijo za varen prevoz domov, podprla so jih tudi številna podjetja in znane osebe – ambasadorji. To soboto bodo invalidi iz omenjenega zavoda kot brezplačni taksisti delovali na treh lokacijah: v Brežicah, Slovenskih Konjicah in Idriji.

S tem avtomobilom bo v soboto vozil mlade Posavce domov.

LE KRAJŠE VOŽNJE

Z Breznikom se podrobneje pogovorimo o tem, kako bo v Brežicah. Zvečer (okoli 20. ure) bosta s Hudejem prišla pred mladinski center, kjer se bo dobro uro in pol kasneje začela zabava. »Mogoče bova koga že pripeljala na žur, bova pa tam definitivno po koncu zabave. Vmes bodo mladi lahko preizkusili alkoteste, ki jih bomo imeli s seboj. Že zdaj povem, da ne bova mogla peljati ljudi eno uro v eno stran. Da bova domov lahko peljala čim več mladih, računava, da bova v eno smer peljala maksimalno pol ure. Za sovoznike bova dobila domačine, sicer bi za vožnjo porabila še več časa.«

Foto in tekst: Janja Ambrožič