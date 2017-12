Arso opozarja na razlivanja Kolpe in manjših rek Dolenjskega krasa

8.12.2017 | 12:50

Kolpa bo že to popoldne lahko prestopila bregove, jutri pa naj bi bila tudi Bela krajina dejansko bela. (Foto: M.B.- J., arhiv DL)

Slovenijo bodo do večera zajele padavine, zato bodo po državi počasi začele naraščati posamezne reke. Na Agenciji za okolje (Arso) opozarjajo, da se bodo v noči na soboto in v soboto dopoldne Kolpa in manjše kraške reke Dolenjskega krasa s pritoki razlivale izven svojih strug.

Sneg bo pobelil tudi Dolenjsko in Belo krajino, a ga bo verjetno v ponedeljek pobrala odjuga. (foto: M.B.- J., arhiv DL)

Padavine se bodo do večera razširile na vso Slovenijo. Ponekod v neprevetrenih nižinah severne Slovenije bo možna poledica. Meja sneženja bo večinoma med 1000 in 1200 metri nadmorske višine, zvečer se bo začela spuščati. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Zvečer in ponoči se bo meja sneženja od severa spustila do nižin.

Sneg le čez vikend

V večjem delu osrednje Slovenije bo zapadlo do 10 centimetrov snega, na jugu države do 20 centimetrov, morda lokalno tudi več. V soboto bo oblačno, padavine bodo dopoldne povsod ponehale. V nedeljo bo sprva precej jasno, zjutraj bo mrzlo, temperature bodo marsikje minus 10 stopinj Celzija, je za STA napovedal dežurni meteorolog Benedikt Strajnar. Popoldne se bo znova pooblačilo in v notranjosti Slovenije začelo snežiti.

V noči na ponedeljek bo sneg po nižinah prešel v dež, tako da bo odjuga pobrala sneg, ki bo zapadel konec tedna. V ponedeljek čez dan se bo meja sneženja dvignila nad 1800 metrov.

S. G.