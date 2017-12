FOTO: Prednovoletni sprejem novomeškega župana

8.12.2017 | 14:15

Program letošnjega prednovoletnega srečanja novomeškega župana Gregorja Macedonija je pripravilo Folklorno društvo Kres. (Foto: M. Ž.)

Vsakega gosta sta osebno sprejela župan Macedoni in podžupan Boštjan Grobler s soprogama.

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni je sinoči četrto leto zapored na prednovoletni sprejem povabil občinske svetnike, župane sosednjih občin, častne občane, vse verske skupnosti, ki delujejo v občini, medije, direktorje javnih zavodov, predstavnike gospodarstva, nevladnih organizacij, predsednike krajevnih skupnosti… Prijeten program, s katerim so zbrane v Kulturnem centru Janeza Trdine popeljali skozi koledarsko leto in praznike, so tokrat pripravili od najmlajših do najstarejših članov in članic Folklornega društva Kres.

V svojem nagovoru se je župan ozrl na preteklo in tudi na prihodnja leta. »V letu 2017 so se projekti, ki smo jih od začetka mandata pripravljali v pisarnah in na sestankih začeli v večjem obsegu kazati tudi na terenu. To ni zato, ker so prihodnje leto volitve. Če bi bilo temu tako, bi vse zaključke načrtovali za prihodnjo jesen. Pa vendar vodenje občine ne sme biti kalkulacija za dobrobit enega človeka. Gre za kontinuirano delo, ki ima v javni upravi še prav posebno specifiko,« je poudaril in dodal, da se na občini vsakega izziva lotijo resno, zato so si že na začetku začrtali jasne prioritete.

»Ko smo si začrtali smer, v katero bomo šli, in obseg, ki si ga kot občina lahko privoščimo, smo začeli z delom. Tudi sam sem bil zelo presenečen, koliko na videz nepomembnega, lahko bi rekli birokratskega dela, je bilo potrebno opraviti; koliko klicev z namenom priganjanja odgovornih narediti; koliko službenih poti, predvsem v Ljubljano na najrazličnejša ministrstva in urade, izvesti, da smo v letu 2017 začeli z obsežnim odpiranjem gradbišč. Pa ne, da v prejšnjih letih ni bilo investicij in uspešno izvedenih projektov. Gradbišča omenjam zato, ker ga ni občanke ali občana, ki se z njimi ne bi srečali. Predvsem v poletnem času je bilo hkrati v izvedbi 46 investicij in verjamem, da se je tudi kdo izmed vas spraševal, ali ni šlo drugače, ko so dela vplivala na potek našega vsakdana,« je med drugim dejal Macedoni, ki je posebej ponosen na model, ki ga je razvil v letu 2016 in s katerim skupaj s krajevni skupnostmi rešujejo krajevne težave in delajo izboljšave tam, ki jih opredelijo sami občani.

M. Ž.

novejši najprej Komentarji (3) 4h nazaj Oceni Kresovanje Čestitke Kresovcem! Župan pa je lahko miren, saj je za NM naredil že sedaj več kot vsi ostali 15 let pred njim. Je pa še veliko za naredit in se ne ustavljat. 4h nazaj Oceni Matija Goobec Kresovanje ti si en kekec a da je lahko miren sem prepričan da ni ker nima bit zakaj. Kvečjem nasprotnu sem prepričan 100% da ne spi lepo in mirnu :)Mogoče si pa zapleše od samga veselja:) 4h nazaj Oceni Bizgec Ja pa velik folka se je odzvalo temu povabilu:). Zanimivo tisti ki se sučejo okol Zavodskega rotovža,posredno al neposredno, večino znanih Nm fac ni videti....kaj niso dobili vabil? to vse pove .Ene in iste face ki se šupkajo v rit Rotovškemu Zavodu in njihovi sorodniki:) Preglej samo prijavljene komentatorje