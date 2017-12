Zaletela se je v drevo; zagorel dimnik stanovanjske hiše; sneg podiral drevesa

9.12.2017 | 08:00

Po poročanju Regijskega centra za obveščanje Brežice se je včeraj ob 10.21 v naselju Koprivnik, občina Kostanjevica na Krki, voznica z osebnim vozilom zaletela v drevo. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo in z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. Reševalcem NMP Krško so pomagali pri prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila in vlečni službi pri odstranitvi vozila. Voznico so odpeljali v Splošno bolnišnico Brežice.

Ob 11.52 sta se v Gubčevi ulici v Brežicah zaletela osebni vozili, pri tem se je ena oseba poškodovala. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali mesto dogodka, odklopili bateriji, iztekle motorne tekočine posuli z vpojnimi sredstvi in počistili cestišče. Reševalci NMP Brežice so poškodovanko na kraju oskrbeli in jo prepeljali v brežiško bolnišnico.

Ob 16.56 sta v kraju Radna. občina Sevnica, trčili osebni vozili. V nesreči sta se poškodovali dve osebi. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, odstranili vozili, počistili razlite motorne tekočine in cestišče. Poškodovani osebi so reševalci NMP Sevnica prepeljali v ZD Sevnica.

Zagorel dimnik hiše in kasneje še osebno vozilo



Sinoči ob 22.19 so v ulici Nova loka v Črnomlju gorele saje v dimniku stanovanjske hiše Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali gorenje saj ter s termovizijsko kamero pregledali dimno tuljavo in ostrešje. Lastniku so do prihoda dimnikarske službe prepovedali nadaljnje kurjenje.

Danes ob 5.32 pa je na Ragovski ulici v Novem mestu zagorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto so vozilo pogasili.

Brez elektrike

Danes ob 2.15 so bili v naseljih Jereslavec in Rakovec, občina Brežice, brez električne energije zaradi napake na daljnovodu. Delavci Elektra Celje so napako odpravili.

Ob 3.43 je bila na območju občin Novo mesto, Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice, Škocjan, Mirna Peč, zaradi okvare na elektroenergetskem vodu prekinjena oskrba z električno energijo. Dežurni delavci Elektro Ljubljana so na terenu in odpravljajo okvaro.

Zaradi snega podrta drevesa

Na novo zapadli sneg je minulo noč povzročal številne nevšečnosti. Na številnih cestah so bila podrta številna drevesa, ki so ovirala promet.

R. N.