Proti Špankam se niso vpisale med strelke

9.12.2017 | 10:30

Slovenska članska reprezentanca (Foto: RZS)

Novo mesto - Na svetovnem ženskem rokometnem prvenstvu je končan prvi del, ki so ga slovenske rokometašice zaključile s sinočnjim porazom proti Španiji (26:33). Med izbrankami selektorja Uroša Bregarja so tudi sedanje in nekdanje igralke novomeškega rokometnega kluba Krka, to je Maja Vojnovič, Alja Vrček, Tjaša Rudman in Ana Abina, ki pa se sinoči niso vpisale med strelke.

Slovenke so v prvem polčasu še držale korak s tekmicami, v drugi polovici tekme pa so popustile. Slovenija je skupinski del končala na četrtem mestu, na petih tekmah je premagala Francijo, Angolo in Paragvaj ter izgubila proti Romuniji in Španiji. Prvo mesto je osvojila Romunija (8 točk), drugo Francija, tretje Španija (obe po 7), četrto Slovenija (6), peto Angola (2) in šesto Paragvaj (brez točk).

V nedeljski tekmi osmine finala se bodo pomerile s Švedsko, ki je osvojila prvo mesto v skupini B.

R. N.