Začeli z gradnjo krožišča na zahodni obvoznici

9.12.2017 | 11:30

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica je z državo podpisala pogodbo o sofinanciranju za ureditev krožnega križišča na zahodni obvoznici v Ivančni Gorici, natančneje na cestnem odseku Malo Hudo – Ivančna Gorica.

Pogodbena vrednost izgradnje krožišča, ki bo v neposredni bližini podjetja Akrapovič, znaša dobrih milijon evrov, od tega bo občina prispevala nekaj več kot 430.000 evrov. Izvajalec je z deli začel v pred kratkim, zaključek naložbe pa pričakujejo konec junija prihodnje leto, je sporočil Gašper Stopar z ivanške občine.

V sklopu gradnje krožišča bo izvedena tudi dostopna cesta do bližnjih podjetij. V naslednjih letih bo cesta podaljšana do posestva Marof v Stični oz. do zdajšnjega križišča pri vhodu v vzgojno-izobraževalni center Ivančna Gorica, kjer bo zgrajeno krožno krožišče. Z navezavo nanj se bodo udeleženci v prometu izognili jutranji prometni gneči v centru Ivančne Gorice ter se z vključitvijo na zahodno obvoznico bistveno hitreje vključili na avtocestni priključek Ivančna Gorica, so še zapisali na občini.

Poleg zgoraj omenjenega projekta, izgradnje krožišča na zahodni obvoznici, je v fazi izdelave tudi projektna dokumentacija za nadaljevanje projekta z nadvozom čez železniško progo in navezavo na obstoječo cesto v industrijski coni.

R. N., Foto: Gašper Stopar