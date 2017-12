Do obnove bo most čez Savo zaprt za ves promet

9.12.2017 | 12:30

Železni most čez Savo je nujno potreben obnove. (Foto: B. B., arhiv DL)

Brežice - Brežiška občina je novembra objavila javno naročilo za celovito prenovo 115-metrskega več kot 110 let starega in močno načetega železnega mosta preko Save, hkrati pa je do nadaljnjega podaljšala popolno zaporo tamkajšnjega prometa. Naložba je ocenjena na slab milijon evrov, začeli naj bi jo prihodnje leto, končali pa do novembra 2019.

Kot piše na spletni strani občine, se lahko izvajalci na razpis prijavijo do 14. decembra. Brežiška občina je sicer pred letom do omenjene sanacije prepovedala kakršenkoli promet in sprehajanje po starem železnem mostu preko Save in njegovem nadaljevanju preko Krke, ki veljata za tehnični spomenik. Rja je namreč savski most načela do mere, ko je ogrožena njegova stabilnost.

Brežiški župan Ivan Molan je za STA povedal, da poročilo o podrobnem pregledu omenjene jeklene mostne konstrukcije, ki ga je izdelal Zavod za gradbeništvo Slovenije, navaja, da so predvsem na njenem savskem delu prisotne močne korozijske poškodbe spodnjega dela. Ker je korozija ogrozila njegovo trdnost in nosilnost, pa je kakršnokoli prečkanje mosta postalo nevarno.

Župan je poudaril, da jih je tako slabo stanje mostne konstrukcije presenetilo. Sicer pa se naj bi prihodnje leto lotili sanacije mostne konstrukcije preko Save, po njenem končanju pa še drugega 75-metrskega dela preko Krke. Na brežiški občini predvidevajo, da jih bo sanacija savske konstrukcije stala vsaj 900.000 evrov, medtem ko naj bi bila prenova mosta preko Krke cenejša in naj bi dosegla slabo polovico milijona evrov.

Brežiški stari most s povezavo preko Save in Krke, ki je za streljaj oddaljen od njunega zlitja, kot celoten objekt s kopenskim delom ceste vred meri nekaj več kot 520 metrov, v času njegove gradnje - gradnjo so končali leta 1906 - pa je veljal za tretji najdaljši most v avstro-ogrski državi. Most preko Save je zgrajen v dveh lokih, ki ju na sredini podpira kamniti steber, medtem ko ima krški most le en lok, še poroča STA.

R. N./STA