Sneg odnesel zadnji krog jesenskega dela prvenstva

9.12.2017 | 14:00

Nogometaši Krškega bodo prezimili na sedmem mestu prvenstvene lestvice. Na osemnajstih tekmah so zabeležili 5 zmag, 4 neodločene izide in 9 porazov. (Foto: Grega Wernig/M24)

Krško, Ljubljana - Nogometaši Krškega bi morali jutri odigrati zadnji krog jesenskega dela prvenstva, a so na spletni strani Nogometne zveze Slovenija zapisali, da so vse tekme, ki so bile predvidene za ta konec tedna, zaradi prevelike količine novozapadlega snega odpovedane in so prestavljene na spomlad.

Krčani so sicer z optimizmom pričakovali obračun z Gorico, saj so v prejšnjem krogu pred domačimi gledalci s 3:1 premagali Celje. Po menjavi trenerja, pred dnevi so se v klubu zahvalili Stipetu Balajiću, ki je posavsko zasedbo vodil od sredine junija, ko se je v Krško preselil iz Šibenika kot zamenjava za Roka Zorka, je bila zmaga po nizu kar petih porazov in le enemu neodločenemu izidu na zadnjih tekmah še kako potrebna.

Na tekmi s Celjem je Posavce vodil pomočnik trenerja Radovan Karanović, ki je bil kos zahtevni nalogi in je očitno vnesel nekaj svežega vetra v ekipo. Med premorom bo sedaj glavna naloga vodstva kluba najti novega trenerja, ki bo ekipo vodil že na zimskih pripravah. »O imenih kandidatov je še prehitro govoriti,« je na naše poizvedovanje, kdo bi lahko zasedel trenerski stolček, odgovoril predsednik kluba Zoran Omerzu. Ali bo v zimskem prestopnem roku kakšna sprememba tudi v igralskem kadru, pa nam predsednik ni jasno odgovoril. »Po koncu prvega dela prvenstva bo treba narediti natančno analizo ekipe, pri tem bo ob strokovni trenerski ekipi sodeloval tudi športni direktor Petar Djordjević. Na osnovi tega se bomo odločili,« je dejal Omerzu in poudaril, da imajo v ligi eno najmlajših zasedb.

R. N.