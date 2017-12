Poostren nadzor nad alkoholom in drogami v prometu

9.12.2017 | 15:30

Foto: arhiv DL

Novo mesto, Ljubljana - Decembra bodo v okviru nacionalne akcije Alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi v prometu potekale številne aktivnosti Agencije za varnost prometa (AVP), Policije in nevladnih organizacij za osveščanje o škodljivih učinkih alkohola in prepovedanih drog na udeležence v cestnem prometu. Alkohol je na slovenskih cestah prisoten pri vsaki tretji prometni nesreči s smrtnim izidom. Lani je torej na naših cestah zaradi vpliva alkohola umrlo kar 41 udeležencev, 175 udeležencev se je hudo telesno poškodovalo, 834 udeležencev pa je bilo lažje telesno poškodovanih, so sporočili z AVP.

Tudi podatki o uporabi drog med slovenskimi vozniki so zaskrbljujoči. Na podlagi raziskave, ki jo je v lanskem letu izvedla AVP, je namreč skoraj eden od treh vprašanih že užival prepovedane droge. Kar 8 odstotkov vprašanih pa je pod vplivom drog že sedlo za volan. »Droge, ki se najpogosteje pojavljajo med slovenskimi vozniki, so marihuana, kokain in amfetamini,« poudarjajo in dodajajo, da je v prometnih nesrečah, kjer je bil povzročitelj pod vplivom psihoaktivnih snovi in prepovedanih drog, lani umrlo 11 udeležencev, 44 je bilo hudo telesno poškodovanih in 68 lažje telesno poškodovanih

AVP je letos kupila dodatnih 1.000 hitrih testov za droge, s katerim lahko policisti na podlagi vzorca sline zelo hitro ugotovijo prisotnost prepovedanih drog v telesu. Policija bo v tem mesecu izvajala poostren nadzor nad alkoholiziranimi vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih drog, potekale pa bodo tudi številne druge aktivnosti, kot so preventivni dogodki, delavnice v srednjih šolah, strokovne mize, osveščanje v medijih, nova preventivna gradiva tudi za osveščanje o nevarnosti vožnje pod vplivom prepovedanih drog s sloganom »Bodi kul, ne vozi zadet!«.

Vsi, ki skrbijo za varnost v prometu, poudarjajo, da so droge v prometu povsem nesprejemljive, saj močno vplivajo na sposobnosti za vožnjo. Tako kot alkohol, tudi droge vplivajo na zaznavo, predvidevanje in presojo ter odločanje in končno izvedbo ustreznega ravnanja.

R. N.