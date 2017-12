Poskrbite za sneg in sveče

9.12.2017 | 17:00

Objekti ob občinskih cestah morajo imeti snegolove, ki preprečujejo, da se sneg ne vsuje na vozila ali na mimoidoče pešce. (Foto: R. N.)

Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Žužemberk - Prvi sneg je naznanil, da je zima nepreklicno tu in da se moramo nanjo tudi pripraviti, da bi se izognili neljubim posledicam. V odlokih o občinskih cestah, ki jih imajo sprejete občine Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk, ki jih pokriva skupni medobčinski inšpektorat in redarstvo, je določeno, da morajo imeti objekti ob občinskih cestah na svojih strehah, s katerih se lahko nanjo vsuje sneg, pritrjene snegolove, prav tako morajo lastniki z objektov pravočasno oz. najkasneje v roku 24 ur odstraniti ledene sveče, ne smejo pa snega odmetavati na cesto, je pojasnil vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Marjan Menger.

»Če lastniki določb ne izvršujejo, lahko občinska inšpekcija odredi namestitev snegobrana ali odstranjevanje snega in ledenih sveč tudi po pooblaščenem izvajalcu na stroške zavezanca. V odlokih je določeno še, da morajo sosedi ob občinskih cestah dopustiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. Posebno nevarnost pa lahko zaradi vremenskih razmer, ko temperatura pade pod ledišče, predstavljajo tudi objekti, iz katerih so padavinske vode speljane na občinske ceste, zato je tudi to po odloku v vseh treh občinah v tem času prepovedano,« je nadaljeval. Tiste, ki teh določil ne bodo upoštevali, lahko udari po žepu, in sicer globa v višini 200 oz. 210 evrov za posameznika zaradi prekrška, če ne bodo spoštovali odločbe inšpektorja, pa še dodatnih 500 evrov.

V pretekli zimi so na inšpektoratu zaradi nespoštovanja določila glede namestitve snegolovov v Mirni Peči uvedli pet inšpekcijskih postopkov in vse tudi zaključili, saj so lastniki v določenem roku izpolnili naložene obveznosti, tako da so jim izrekli samo opozorilo. V drugih dveh občinah postopkov zaradi snegolovov ni bilo in tudi prijav niso prejeli. Zato pa so v preteklih letih v povprečju obravnavali po tri primere v vsaki občini in v vseh so lastniki, razen enkrat v Žužemberku, svoje obveznosti izpolnili. Zaradi nespoštovanj določil glede odvajanja padavinskih voda na občinske ceste je bilo v zadnji zimi v Mirni Peči uvedenih sedem, v Dolenjskih Toplicah trije in v Žužemberku en inšpekcijski postopek. Vsi so bili zaključeni in izrečena le opozorila. Izpolnjevanju določil iz odlokov bomo v prihodnjih zimskih mesecih na območju vseh treh občin posvetili posebno pozornost, je še dodal Menger.

