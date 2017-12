Zaslužili bi si vsaj točko

10.12.2017 | 08:35

Pri Novomeščanih je bil s štirinajstimi točkami najučinkovitejši kapetan Martin Kosmina.

Novo mesto - Odbojkarji novomeške Krke tudi po desetih krogih ostajajo brez zmage v državnem prvenstvu, saj so sinoči z 0:3 doma izgubili proti odbojkarjem iz Kamnika. Novomeščani bi si po prikazanem zaslužili vsaj točko, kajti v prvih dveh nizih so imeli vseskozi pobudo in bili povsem blizu, da bi ju osvojili, a so bili obakrat v končnici premalo zbrani.

Krka je bila pred težko nalogo, da za prvo zmago premaga odbojkarje Calcita, ki na prvenstveni lestvici zasedajo tretje mesto. A varovanci domačega trenerja Jožeta Časarja so bili zlasti v prvih dveh nizih povsem enakovreden nasprotnik. Do dvajsete točke so vedno prišli prvi, nato pa se jim je ustavilo. Prikradle so se jim nepotrebne napake, kar so izkušeni gostje znali unovčiti.

Krka je v zadnjem nizu povsem popustila. Na semaforju je bilo hitro 13:4 za gostje, pri katerih je tako na servisu kot v napadu blestel brazilski korektor Guillerma Maxson Pereira, ki je na koncu dosegel kar 20 točk. Pri domačih jih je dal največ kapetan Martin Kosmina, ki se je ustavil pri štirinajstih točkah.

Krka bo zadnjo letošnjo tekmo odigrala v gosteh pri Panviti Pomgrad.

V drugi ligi so Žužemberčani v gosteh s 3:0 premagali Kočevje, ki je še brez zmage.

Krka : Calcit Volley 0:3 (-22, -23, -18)

Krka: Ožbalt, Vrhovšek 7, Kosmina 14, Borin, U. Erpič 4, Kafol 3, Pucelj, Bregar 3, Lindič, Klobčar, Renko 3, Turk 7, Dimič 3.

Calcit Volley: Pereira 20, Hribar, Golob, Novljan 8, Ratek, Gil 1, Vidmar 8, Okroglič, Štalekar 5, Kvas, Lakner 1, Kotnik 7, Štembergar 4.

Preostali izidi 10. kroga 1. DOL za moške:

Maribor - Panvita Pomgrad 3:1 (15, 22, -21, 15)

Triglav Kranj - Črnuče 3:1 (22, -19, 24, 21)

Hoče - ACH Volley 0:3 (-13, -18, -19)

Salonit Anhovo - GEN-I Volley 3:0 (18, 19, 13)

Lestvica:

ACH Volley 8 8 0 24: 2 24

Panvita Pomgrad 10 7 3 25:14 20

Calcit Volley 9 6 3 22:10 19

Salonit Anhovo 9 7 2 22:11 18

Triglav Kranj 10 6 4 19:15 18

Maribor 10 6 4 20:16 17

Hoče 10 3 7 16:23 11

Črnuče 10 3 7 14:23 11

GEN-I Volley 10 2 8 7:28 4

Krka 10 0 10 4:30 2

Besedilo in fotografije: R. N.

