Prevrnil se je na bok; drevo in kabli na cesti

10.12.2017 | 08:00

Foto: arhiv DL

Sinoči ob 21.11 se je na relaciji Velika vas-Straža pri Raki na območju krškega na bok prevrnilo osebno vozilo. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo in do prihoda reševalcev nudili pomoč poškodovani osebi. Preprečili so tudi iztekanje motornih tekočin, že iztekle pa so posuli z vpojnimi sredstvi. Prav tako so poskrbeli za razsvetljavo in vozilo iz obcestnega jarka potegnili na cesto. Reševalci NMP Krško so eno poškodovano osebo prepeljali v UC SB Brežice.

Nekaj pred polnočjo je na cesti Novo mesto - Metlika (pred prelazom Vahta) drevo na cesti oviralo promet. Delavci cestnega podjetja so ga razžagali in odstranili.

Ob 20.13 je na relaciji Arto-Ponikve pri Studencu na območju Sevnice nad cesto viseči telekomunikacijski kabel oviral promet višjih vozil. O dogodku je bil obveščen Telekom Slovenije.

Ob 20.24 je na odseku ceste Pišece-Sromlje na območju Brežic nizko nad cesto visel elektroenergetski kabel, ki je onemogočal promet višjih vozil. Posredovali so dežurni delavci Elektra Celje.

Zagorela streha

Ob 0.58 je na Črnomeljski cesti v Kočevju zagorela streha lesenega objekta, velikosti 4 x 3 metre. Gasilci PGD Kočevje so požar, ki je objekt delno uničil, pogasili in pregledali požarišče.

J. A.