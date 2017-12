Uspešen dan za rokometaše Krke, Trima in Rika, slednji še vedno prvi na lestvici

10.12.2017 | 08:30

Utrinek s tekme med Krko in Herz Šmartno. (Foto; MRK, Krka)

Krka - Herz Šmartno 35:25 (17:12)

Rokometaši novomeške Krke so v 13. krogu lige NLB na domačem igrišču premagali Herz Šmartno s 35:25 (17:12).

* Dvorana Marof, gledalcev 150, sodnika: Čretnik in Turnšek (oba Celje).

* Krka: Tomič, Brajer, L. Rašo 4, Bevec 4, Didovič 4, Okleščen 7, Pršina 2, Irman 1, Jakše 2, Udovč, D. Rašo 1, Papež 6 (2), Matko 3, Ban 1, Klobčar.

* Herz Šmartno: M. Sadar, Muratović, Kukovica, Strmljan 6, Ribarič 1 (1), Kunst 3, Cirar 2, Justin 1, Bahovec 1, Jerina 1, Močnik 4 (2), Žurga, Dobovičnik 6, Ostrež.

* Sedemmetrovke: Krka 2 (2), Herz Šmartno 5 (3).

* Izključitve: Krka 6, Herz Šmartno 2 minuti.

* Rdeči karton: /.

Novomeški rokometaši so dosegli sedmo zmago v državnem prvenstvu in so trdno zasidrani na sredini lestvice, trenutno zadnjeuvrščeni igralci iz Šmartnega pri Litiji pa so doživeli že deseti poraz.

Rokometaši iz dolenjske prestolnice so postopoma lomili odpor tekmecev. V 24. minuti je njihova prednost znašala dva gola (13:11), v končnici pa so naredili delni izid 4:1 in na velik odmor odšli s prednostjo petih golov (17:12). V nadaljevanju so le dokončali svoje delo, bili so za razred boljši od tekmecev, najvišjo prednost pa so si priigrali v 54. minuti, ko je bilo 31:20.

V domači zasedbi sta bila strelsko najbolj učinkovita Grega Okleščen s sedmimi in Jernej Papež s šestimi goli, v gostujoči pa sta Tilen Strmljan in Anže Dobovičnik dosegla po šest zadetkov.

Zasedba iz Novega mesta bo v prihodnjem krogu gostovala v Trebnjem, ekipa iz Šmartnega pri Litiji pa bo gostila mariborski Branik. Obe tekmi bosta v soboto, 16. decembra.

Dobova - Trimo Trebnje 23:26 (12:14)

Rokometaši trebanjskega Trima so v 13. krogu lige NLB v gosteh premagali Dobovo s 26:23 (14:12).

* Športna dvorana, sodnika: Leskovec (Celje) in Vidic (Ljubljana).

* Dobova: Prezelj, Blaževič, Dular, Markušić 3, Rožman, Seferović 3, Mustapić, Verstovšek, Rantah, Jazbec 6 (4), Zavodnik 2, Krnc 3, Kučič 1, Smojver 2, Hotko 2, Hrupič 1.

* Trimo Trebnje: Hasić, Urbič, Cvetko 3, Djurdjević, Florjančič 1, Horžen 1, Skol, Mat. Kotar 5 (5), Sikošek Pelko, Mih. Kotar, Mar. Kotar 1, Udovič 3, Sašek, Mlakar, Rozman 8, Ratajec 4 (1).

* Sedemmetrovke: Dobova 5 (4), Trimo Trebnje 7 (6).

* Izključitve: Dobova 12, Trimo Trebnje 8 minut.

* Rdeči karton: Zavodnik (49.).

Obračun v Posavju se je končal s šesto sezonsko zmago Trebanjcev, Dobovčani pa so doživeli osmi poraz in so na osmem mestu prvenstvene lestvice.

Prvi polčas je bil poln preobratov. Sprva je bolje kazalo domačim rokometašem, ki so si po enajstih minutah igre priigrali tri gole prednosti (7:4), do 26. minute pa vodili z 12:10. A končnica je minila v znamenju varovancev gostujočega trenerja Romana Šavriča, ki so se na velik odmor podali s prednostjo dveh golov (14:12).

Trebanjci so bili v drugem polčasu vseskozi v vodstvu in največ vodili za tri gole. Gostitelji so jim vseskozi dihali za ovratnik in skušali tekmo postaviti na glavo, vendar se jim ni izšlo.

Pri Trimu je bil najbolj učinkovit Tim Rozman z osmimi goli, pri Dobovi pa Boris Jazbec s šestimi zadetki.

Zasedba iz Dobove bo v prihodnjem krogu v petek, 15. decembra, gostovala pri LL Grosistu Slovanu, trebanjska pa bo dan kasneje gostila novomeško Krko.

Maribor Branik - Riko Ribnica 24:28 (10:16)

Rokometaši Rika Ribnice so v 13. krogu lige NLB v gosteh premagali mariborski Branik z 28:24 (16:10).

* Dvorana Tabor, sodnika: Kavalar (Celje) in Nahtigal (Ljubljana).

* Maribor Branik: Đurica, Čudič, Leben, Cvetko 3, Bogadi, Celminš 2, Sok, Jerenec 5, Rotim 1, Velkavrh, Ranevski 1, Stopar, Bezgovšek, Štumpfl 9 (2), Sivić, Ocvirk 3 (1).

* Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat 3, Fink 2, Vujačić 7, Knavs 2, Skušek 1 (1), Koprivc 5, Pahulje, B. Nosan 3, Kovačič 3, Kljun, M. Nosan, Batinič 1, Setnikar 1, Košmrlj.

* Sedemmetrovke: Maribor Branik 3 (3), Riko Ribnica 1 (1).

* Izključitve: Maribor Branik 8, Riko Ribnica 12 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribnica je z zmago v štajerski prestolnici zadržala prvo mesto na prvoligaški sceni, mariborski Branik pa je po šestem porazu zdrsnil na šesto mesto za ormoškim Jeruzalemom in novomeško Krko.

Rokometaši iz dežele suhe robe so temelje za zmago postavili že v prvem polčasu. Do 17. minute je bila tekma izenačena (7:6), nato pa so na igrišču povsem zagospodarili Ribničani in v 20. minuti povedli za štiri gole (10:6), prednost pa v končnici polčasa oplemenitili na 16:9.

Izbranci Siniše Markote so v drugem polčasu tekmece zanesljivo držali na varni razdalji, vselej so bili korak pred njimi in zanesljivo dosegli deseto zmago v tej sezoni.

V zmagoviti ekipi sta bila najbolj učinkovita Risto Vujačić s sedmimi in Luka Koprivc s petimi goli, pri osmoljencih pa Uroš Štumpfl z devetimi in Filip Jerenec s petimi zadetki.

Ribniška zasedba bo v prihodnjem krogu gostila Urbanscape Loko, mariborska pa bo gostovala v Šmartnem pri Litiji. Obe tekmi bosta v soboto, 16. decembra.

Lestvica

1. Riko Ribnica 13 10 1 2 369:329 21

2. Koper 2013 13 8 3 2 345:318 19

3. Urbanscape Loka 13 8 1 4 365:339 17

4. Jeruzalem Ormož 13 7 1 5 342:352 15

5. Krka 13 7 0 6 376:366 14

6. Trimo Trebnje 13 6 1 6 334:320 13

7. Maribor Branik 13 6 1 6 334:335 13

8. Dobova 13 3 2 8 328:348 8

9. LL Grosist Slovan 13 2 2 9 331:370 6