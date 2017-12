Imel je smolo, posnela ga je varnostna kamera

10.12.2017 | 10:35

Roman Hudorovac - Honda je v priporu od 6. oktobra letos.

Novo mesto - 36-letni Roman Hudorovac - Honda iz Sovinka v semiški občini je že od začetka oktobra v priporu, saj naj bi si avgusta in septembra dal duška in kradel po Beli krajini. Na sodišču, kjer je imel pred kratkim predobravnavni narok, je trdil, da je nedolžen.

Obtoženi Rom ima tri razrede osnovne šole, je brez zaposlitve in je pred prihodom v pripor dobival 200 evrov socialne pomoči. Med podajanjem osebnih podatkov je med drugim povedal, da je tudi oče dveh najstnikov in da je bil v preteklosti že obsojen.

Tožilstvo mu je očitalo štiri kazniva dejanja. Tako naj bi konec avgusta v Metliki našel denarnico z dokumenti in bančno kartico (vse skupaj v vrednosti 110 evrov). Očitno je imel takrat veliko srečo, saj je lastnica poleg bančne kartice hranila tudi PIN-kodo. Namesto da bi denarnico vrnil gospe, se je raje odpeljal v Črnomelj in tam najprej poskusil dvigniti 100 evrov, a mu ni uspelo, saj je bilo na računu premalo denarja, ko pa je vtipkal 70 evrov, je transakcija uspela. Seveda ni računal na to, da ima večina bankomatov poleg tudi varnostno kamero, na njegovo žalost tudi tisti, na katerem je opravil dvig.

V nadaljevanju ga obtožnica bremeni, da naj bi dober mesec pozneje (30. septembra 2017) v Tribučah iz odklenjene hiše sunil denarnico (škode je bilo za 100 evrov), v Črnomlju pa naj bi istega dne odkril avtomobil znamke volkswagen passat, ki ga lastnik ni zaklenil, in v njem v denarnici našel 130 evrov gotovine. Ta zgodba se je bolj klavrno končala, kajti lastnik ga je zalotil, zato mu je moral denar vrniti, za nameček pa ga je posnela še varnostna kamera.

»Za vsa kazniva dejanja predlagam enotno kazen dve leti in štiri mesece zapora ter podaljšanje pripora do začetka prestajanja kazni,« je v primeru priznanja krivde predlagal okrajni tožilec Tomaž Bauman, ki se je ekipi novomeškega tožilstva pridružil v začetku letošnjega oktobra.

Kot je bilo že zapisano, Hudorovac, ki ga zastopa novomeška odvetnica Vanja Panjan, krivde ni priznal (zdelo se je, da bi jo, če bi tožilec predlagal nižjo zaporno kazen), zato sledi sojenje.

Sodnik Boštjan Kovič je prvo obravnavo razpisal takoj po novoletnih praznikih, 3. januarja.

Foto in tekst: J. Ambrožič

