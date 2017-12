Namesto darila za rojstni dan naš poliglot dobil veliko razočaranje

10.12.2017 | 13:00

Janko Gorenc

Leskovec pri Krškem - Pisali smo o tem, da bo posavski poliglot Janko Gorenc iz Leskovca pri Krškem, ki zna na pamet šteti do 10 v 500 jezikih, danes nastopil v polfinalu hrvaškega Supertalenta na Novi TV, a se to ne bo zgodilo. Pred dvema tednoma so ga poklicali in povedali, da je konec njegovega nastopanja v tem šovu.

»To me je zelo prizadelo. Po telefonu so mi sporočili, da ne bom nastopil v polfinalu 10. decembra, češ da je moja izvedba prezahtevna, da ni dovolj zanimiva in atraktivna za občinstvo,« nam je razočaran sporočil Gorenc.

DVA MESECA PRIPRAV

S tem so povzročili popolno zmedo, saj se je že od septembra pripravljal na svoj naslednji nastop. Ker so mu producenti rekli, da bi bilo zaželeno, da s sabo pripelje navijače, se je začel dogovarjati tudi s prijatelji in znanci. Kar precej ljudi iz Krškega in okolice se je že zorganiziralo, da si bodo šli to nedeljo v živo ogledat snemanje oddaje v Zagreb, kjer ga bodo tudi spodbujali.

»Ne bi bil toliko razočaran, če bi mi to omenili že prej, saj sem bil obveščen, da bom nastopal v polfinalu že pred dvema mesecema, konec septembra,« je povedal.

SAMO REZERVA?

Ko smo se za pojasnilo obrnili na glavno producentko šova Doris Mudrovčić, je dejala, da je Gorenc na avdiciji od treh žirantov dobil »da«, od enega »ne«. »Za polfinalno oddajo smo ga izbrali kot nadomestnega kandidata in on je s podpisom pogodbe pristal na to, da bo za našo produkcijo na voljo do 10. decembra,« se je glasil odgovor producentke, ki je dodala, da je 60 kandidatov zbralo po štiri »da« in zato ni bilo potrebe, da bi nastopil tudi on.

Ko smo Gorenca soočili s tem odgovorom, je rekel, da v njihovih pravilih nikakor ni bilo navedeno, da je polfinale odvisen od tega, koliko »da«-jev je kdo dobil, temveč od tega, koga izberejo žiranti.

40 TISOČ ŠTEVNIKOV

Grenak priokus ostaja. Gorenc si je po tistem, ko mu prek prve ovire ni uspelo v slovenskem šovu Slovenija ima talent, želel navdušiti publiko na Hrvaškem. Ko je videl, da mu je tamkajšnja žirija naklonjena, je zanj posijal žarek upanja. Ta nastop, ki se mu je obetal, je vzel kot neke vrste darilo, saj bo 12. decembra praznoval rojstni dan.

Kljub vsemu se ne da. Njegova zbirka števnikov se še naprej povečuje. »Kajti dobivam števnike in jezike tudi s pomočjo posebnega programa. S programom žal ne morem dobiti vseh števnikov od 1 do 10, iz nekaterih jezikov sem dobil samo po enega. Danes moja zbirka šteje števnike na 39.600 načinov. Zelo kmalu jih bom imel 40.000.«

Foto in tekst: Janja Ambrožič