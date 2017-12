Dnevi Bele krajine na Učilni okusov

10.12.2017 | 09:20

Ljubljana - Na Učilni okusov na Plečnikovih arkadah na ljubljanski tržnici so bili od četrtka do včeraj dnevi Bele krajine. Predstavili so se belokranjski dobavitelji in partnerji Centra biotehnike in turizma – Grm Novo mesto, ki v sodelovanju z nekaterimi drugimi članicami Konzorcija biotehniških šol Slovenije upravlja Učilno okusov. V njej se usposabljajo dijaki in študenti Grma Novo mesto, prodajajo slovenske pridelke in izdelke ter občasno tradicionalne jedi.

V okviru dnevov Bele krajine so se med drugim predstavili mlin Brodarič iz Gribelj z raznovrstnimi mlevskimi izdelki, čebelarstvo Veselič iz okolice Metlike z različnimi vrstami medu, domačija Brozovič iz Vinice z zeliščnimi sokovi in sirupi, kmetija Kočevar iz Črnomlja z izdelki iz konoplje, kmetija Simonič iz Semiča s Semiško penino, rokodelki pletilji iz Krajinskega parka Kolpa, ter drugi, so sporočili organizatorji in dodali, da je veliko pozornosti vzbudila študentka Centra biotehnike in turizma Grm NM v belokranjski noši.

Delavnice, predstavitve in pokušine se bodo v prihodnjih dneh na Učilni okusov nadaljevale med drugim s predstavitvijo in pokušino Plečnikovega čaja ob zaključku Plečnikovega leta, predstavitvijo in pokušino kmetijskih pridelkov in izdelkov posestva GRM Novo mesto, delavnico priprave prazničnih potic v partnerstvu Grm NM - Blatnik, predstavitvijo in pokušino suhomesnatih izdelkov KZ Sevnica iz slovenske avtohtone vrste prašiča krškopoljc, leto pa bodo zaključili z predstavitvijo in pokušino vin posestva Grm Novo mesto.

Grm Novo mesto pod vodstvom direktorja Toneta Hrovata že več let razvija projekt "Gospodarski grozd za podeželje" na temelju poslovne filozofije "zaupanja vreden" z osnovnim ciljem pomagati dijakom in študentom, da si po končanem šolanju zagotovijo kakovostno delovno mesto.

Grm NM ima v Ljubljani poleg Učilne okusov še eno lokacijo s sorodnim namenom in sicer prodajalno z nazivom "Domača tržnica" ob vhodu v bar Jurman na Zaloški cesti s ponudbo odličnih lokalnih kmetijskih pridelkov in izdelkov.

J. A.