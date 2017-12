Jorgić med 100 najboljšimi na svetu

10.12.2017 | 09:25

Darko Jorgić (Foto: arhiv NTK Krka Novo mesto)

Novo mesto - Darko Jorgić, ki je v letošnji iztekajoči se tekmovalni sezoni nanizal kar nekaj imenitnih zmag, je uresničil tisto, kar so v Namiznoteniškem klubu Krka Novo mesto nestrpno pričakovali in tudi napovedovali: uvrščen je med 100 najboljših igralcev namiznega tenisa na svetu, so sporočili iz kluba.

Na vprašanje, kako ocenjuje svoj uspeh, je bil Jorgić, kot vedno, skromen: "Trdo delo se obrestuje in te uvrstitve sem seveda zelo vesel."

J. A.