Po snegu pa veter, obilne padavine, otoplitev in morebiti še poplave

10.12.2017 | 12:00

Na ARSO opozarjajo, da lahko na jugu države jutri pride do večjih razlivanj rek. (Foto: L.M., arhiv DL)

Ljubljana - Na Agenciji RS za okolje (ARSO) opozarjajo, da se bo danes čez dan krepi jugozahodni veter, ki bi od popoldneva naprej v višjih legah (predvsem na Notranjskem in Koroškem) presegal hitrost 100 km/h. Jutri se bo še okrepil in bo močan tudi drugod v višjih legah, ponekod po nižinah pa bo bo presegal hitrost 70 km/h. Oslabel naj bi šele v torek.

Sicer v noči na ponedeljek pričakujemo obilne padavine predvsem na jugu in zahodu države - v 24. urah lahko pade od 50 do 80 litrov dežja na kvadratni meter, krajevno tudi nad 100 litrov. Ogrelo se bo, najvišje dnevne temperature bodo jutri od osem do 14 stopinj Celzija, kar pomeni, da se bo sneg talil.

V ponedeljek bodo reke ponovno narasle do velikih pretokov v večjem delu Slovenije. Ob tem lahko pride do razlivanj posameznih rek zlasti na jugu, zahodu in deloma v osrednji Sloveniji. "Ob intenzivnejših padavinah lahko pride do razlivanj večjega obsega predvsem na jugu in jugozahodu Slovenije," dodajajo na ARSO.

J. A.