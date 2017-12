Koncert Lanovk in Vitisa

10.12.2017 | 15:00

Metlika - V okviru prireditev ob metliškem občinskem prazniku je včeraj metliška vokalna skupina Lan pripravila na podstrešju tukajšnjega gradu celovečerni koncert. V goste so pevke povabile Metliški oktet Vitis.

Lanovke so se predstavile s programom, s katerim so na letošnjem regijskem tekmovanju pevskih zasedb osvojile zlato priznanje ter posebni priznanji za najboljšo izvedbo sodobne skladbe Kar je ostalo in za najboljšo zasedbo na tekmovanju. Obiskovalci do prisluhnili tudi latinskim skladbam, različnim priredbam ljudskih pesmi ter lahkotnejšim zabavnim priredbam.

A kot so dejale Lanovke, bi bili vsi ti uspehi brez vrednosti, če ne bi petja delile s poslušalci. Zato so z Vitisom, kjer je, tako kot pri Lanu, umetniška vodja Mateja Jakša Jurkovič, poklonile koncert njihovim zvestim poslušalcem.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

