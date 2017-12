V popoldanski nesreči dva poškodovana

10.12.2017 | 18:20

Danes ob 15.14 sta na cesti Novo mesto-Metlika, izven naselja Dolnja Težka Voda, trčili osebni vozili. V nesreči sta se poškodovali dve osebi, ki so ju reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem, posuli razlite motorne tekočine ter očistili cestišče in pomagali vlečni službi.

S ceste

Ob 14.25 je v naselju Trška Gora v Novem mestu voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in obstal na brežini. Gasilci GRC Novo mesto so stabilizirali vozilo, iz vozila iznesli nepoškodovanega voznika in izvlekli vozilo na cesto.

