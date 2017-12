Težave zaradi vetra - podrta drevesa in razkrita streha

11.12.2017 | 07:00

Davi ob 5. uri je močan veter povzročal težave v cestnem prometu na območju občine Kočevje. Posredovali so delavci Komunalnega podjetja Kočevje in Cestnega podjetja Novo mesto, ki so odstranili več podrtih dreves v naslednjih naseljih oz. relacijah: Mlaka pri Kočevju - Kočevska Reka, v Kočevski reki, v Mestnem Logu. Veter je obrnil tudi prenosni semafor na začasni polovični zapori med Kočevjem in Ložinami, na glavni cesti proti Ribnici.

Včeraj ob 18.41 je na cesti Pečice-Križe, občina Brežice, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja je oviro odstranil.

Veter razkril streho

Ob 5.05 so na Roški cesti v Kočevju gasilci PGD Kočevje posredovali, ker je veter razkril streho stanovanjske hiše. Gasilci so streho prekrili s strešniki, nekaj malega pa tudi s folijo.

Pomoč invalidu

Včeraj ob 12.41 uri so na Gubčevi ulici v Krškem, gasilci PGE Krško nudili pomoč invalidni osebi pri prenosu v stanovanje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Hubajnica med 8. in 10.30 uro ter na območju TP Otavnik med 11.30 in 14. uro.

