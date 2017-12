Še vedno pridno ustvarja in navdušuje

11.12.2017 | 10:30

Jože Grgovič v svoji spominski sobi

Gorenja Brezovica - Jože Grgovič iz Brezovice pri Šentjerneju je znan dolenjski ljudski pesnik. S svojimi verzi popestri marsikateri občinski dogodek in jubilej društev, je pa tudi tekstopisec mnogih narodno-zabavnih ansamblov.

Z ženo Faniko sta letos praznovala zlato poroko. (Foto: osebni arhiv)

Letos sta z ženo Faniko praznovala zlato poroko in jubilej proslavila v krogu družine, ki zelo drži skupaj in na katero je Grgovič zelo ponosen. Obe hčerki, Silva in Joži, sta si ustvarili družini, Jože ter Fanika pa imata šest vnukov in že tudi pravnuka. »To so zakladi, iz katerih črpam moč za ustvarjanje in delo nasploh,« pravi.

Grgovič, ki se je sicer izučil za mizarja in je vse življenje delal v tem poklicu, je rad pisal že v mladosti, slovenščina pa je bila njegov najljubši predmet. Piše iz navdiha in zamisli črpa iz dela, narave in življenja nasploh, pesem pa napiše tudi po naročilu in za kako posebno priložnost. Do sedaj je v samozaložbi izdal tri pesniške zbirke. V pripravi ima že četrto, ki bo izbor njegovega dosedanjega ustvarjanja.

Jože Grgovič je v šentjernejski godbi desetletja igral rog. Je samouk.

Grgovič, ki je bil kar štiri desetletja član šentjernejske godbe, v kateri je igral rog, ima posebno veselje do narodno-zabavne glasbe. Prvo besedilo za kak ansambel je bila pesem Dekletova kamrica, uglasbil in prepeval pa jo je ansambel Vrisk. Tako je bil led prebit in do danes je Jože Grgovič, tudi član Društva pesnikov slovenske glasbe, napisal že mnoga besedila za ansamble, npr. Lojzeta Slaka, Frančič, Pogum, Nebo in druge. Grgovič, ki je za svoje ustvarjanje že prejel priznanje in nagrado Občine Šentjernej, že več kot tri desetletja piše tudi kroniko - vse kar se pomembnega zgodi tako v njihovi družini kot v kraju oz. občini. Že od mladosti je član PGD Maharovec, dvajset let pa je bil tudi predsednik.

Kljub temu, da bo februarja prihodnje leto dopolnil 79 let, z ženo še vedno pridno dela na rodni kmetiji v Brezovici. Po duši je kmečki človek, delo v naravi ga krepi in veseli. Obiskovalca rad popelje v svojo delovno in spominsko sobo, ki si jo je pred kakim desetletjem uredil v garaži hiše. Stene so polne uokvirjenih priznanj, ki jih je dobil v mnogih društvih, pa fotografij in raznih izrezkov iz časopisov. Med slednjimi seveda prednjači Dolenjski list, saj je njegov naročnik več kot 50 let.

Besedilo in foto: L. Markelj

