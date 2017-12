Opozorilo o sledilnih čipih je iz trte izvito

11.12.2017 | 08:35

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Trebnje, Novo mesto - Te dni po Facebooku in mailih krožijo opozorila, češ da iznajdljivi nepridipravi delijo prednovoletna darila v obliki obeskov za avtomobilske ključe ali drugih manjših dodatkov za avtomobile, ki naj bi imeli vgrajene čipe. "Tako so nekoga že zelo oškodovali. Sledijo signalu čipa na vaš dom in nato, ko vas ni doma, poberejo vse dragocenosti in naredijo škodo. Ne jemljite teh obeskov in delite! V Novem mestu so jih že veliko pridržali na policijski postaji. Previdno!"

Ker nas je zanimalo, če navedbe držijo, smo se obrnili na Alenko Drenik s PU Novo mesto. "Na Policijski upravi Novo mesto nismo prejeli prijave ali obravnavali takšnega primera. Podobna vprašanja smo zaradi podobnega sporočila, ki je krožilo po elektronski pošti, v preteklih letih že večkrat prejeli, vendar se te navedbe v nobenem primeru niso potrdile," se je glasil njen odgovor.

Torej, brez skrbi sprejmite novoletna darila, pa četudi so to obeski za ključe, pred tatovi pa se tudi zavarujte, kolikor se lahko - namestite alarmne naprave, luči na senzorje, zaklepajte vrata in zapirajte okna, in če greste zvečer samo za kakšno uro iz stanovanja, prižgite luč ali televizijo, da naključni mimoidoči ne bodo vedeli, da je stanovanje prazno.

J. A.