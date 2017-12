Se lahko Sixtu oddolžijo že jutri?

11.12.2017 | 09:25

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 9. krogu lige Nova KBM izgubili proti Sixt Primorski s 66:79 (14:15, 28:40, 48:57). Pri Krki sta po 18 točk dosegla Bratož in Kovačevič (vse s trojkami), za Sixt pa jih je 20 prispeval Joksimović.

Po izenačeni prvi četrtini, ki jo je s polaganjem za minimalno vodstvo gostov (15:14) zaključil nekdanji krkaš Nebojša Joksimović, se je Sixt v nadaljevanju otresel začetne nervoze in počasi začel večati prednost. Ob polčasu je znašala že 12 točk (40:28) in varovanci Simona Petrova dolgo časa niso našli odgovora na čvrsto igro gostov.

Šele po 25. minuti, ko je Shawn King zabil za najvišje vodstvo Primorcev na tekmi (50:33), je primež Sixta nekoliko popustil. Krka je na krilih Domna Bratoža in kasneje še Maja Kovačeviča, ki je v zadnji četrtini zadel štiri trojke, v 36. minuti zaostanek znižala na 62:68. V naslednjem napadu je imela priložnost, da se približa na vsega tri točke, a je sinoči nerazpoloženi Marko Jošilo, ki se je v ekipo vrnil po nekajdnevni odsotnosti zaradi bolezni, zgrešil met za tri in Primorci so spet lahko ušli na varnejšo razdaljo. Malo kasneje so se po trojki Daliborja Đape krkaši še enkrat približali na 5 točk zaostanka, a so gostje ohranili mirno kri in tekmo brez večjih težav privedli do mirnega zaključka.

Simon Petrov, trener Krke: »Naša današnja igra ni bila na ravni, kakršna bi morala biti, če bi želeli premagati kakovostnega nasprotnika, kot je Primorska. Bili smo slabi v vseh elementih košarkarske igre, tudi v skoku, kjer smo v prejšnjih tekmah bili veliko boljši od nasprotnikov. Tokrat nas je Primorska nadskakala. Bilo je preveč napak v obrambi in slabih odločitev v napadu in to nas je stalo zmage.«

Košarkarji Krke se bodo s Sixtom pomerili še jutri, ko se bodo s z varovanci Jurice Golemca v Novem mestu udarili za vrh druge ABA lige, kjer imajo Primorci po osmih krogih sedem zmag, Krka pa eno manj.

Krka: Osolnik 5, Dimec 7 (3:6), Marinelli 6 (2:2), Kovačevič 18, Cinac 5 (1:2), Bratož 18 (10:13), Jošilo 4 (2:3), Đapa 3.

Sixt Primorska: Hodžić 4 (2:2), Vujasinović 14 (4:4), Mulalić 3, Zupan 10 (1:2), Čakarun 8 (2:2), Ferme 3, Joksimović 20 (4:4), Morina 5, Kosi 10 (1:3), King 2.

Statistika

* Lestvica:

1. Sixt Primorska 9 7 2 686:634 16

2. Rogaška 8 6 2 627:619 14

3. Hopsi Polzela 9 4 5 692:672 13

4. Petrol Olimpija 8 5 3 674:601 13

5. Šenčur Ggd 8 5 3 580:577 13

6. Ilirija 8 4 4 609:618 12

7. Helios Suns 8 3 5 583:587 11

8. Krka 8 3 5 621:649 11

9. Šentjur 8 3 5 599:665 11

10. Zlatorog Laško 8 1 7 591:640 9

B. B.

Galerija