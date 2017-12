Nove vinjete kovinsko modre barve, cene ostajajo enake

11.12.2017 | 11:20

Nove vinjete (Foto: DARS)

Novo mesto - Vinjete z letnico 2018, ki so naprodaj od prvega decembra, so kovinsko modre barve. Cene, vrste vinjet in njihove ročnosti ostajajo iste, ravno tako tudi cestninski razredi, v katere se uvrščajo vinjetna vozila, so sporočili z DARS-a.

Obstoječe vinjete z letnico 2017 ostajajo v veljavi do preteka njihove veljavnosti, na primer letne vinjete do vključno 31. januarja 2018. Prodaja vinjet konstantno raste, saj raste tudi promet na naših avtocestah in hitrih cestah, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Kot je znano, so vinjete obvezne za vožnjo po slovenskih avtocestah in hitrih cestah od 1. julija 2008, ko so bile, tedaj še polletne, obarvane zeleno. Za leto 2009, ko smo prvič lahko kupili tudi celoletne, so bile oranžne barve. Čeprav se ciklus barv sedaj ponavlja, jih kovinski pridih zelo jasno razlikuje od barv iz prejšnjih let.

Od 1. decembra je v prodaji devet različnih vrst vinjet kovinsko modre barve (to je sicer že enajsta barvna različica vinjet od njihove uvedbe dalje): letne, mesečne in tedenske vinjete za cestninski razred 2A (osebna vozila) in 2B (kombinirana vozila) ter letne, polletne in tedenske vinjete za prvi cestninski razred (motorna kolesa).

Za letno vinjeto za osebna vozila bo treba še naprej odšteti 110 evrov, za mesečno 30 ter za tedensko 15 evrov (cestninski razred 2A). Za kombinirana vozila bo letna vinjeta še naprej stala 220 evrov, mesečna 60 ter tedenska 30 evrov (cestninski razred 2B). Za motorna kolesa (cestninski razred 1) cena letne vinjete ostaja nespremenjena pri 55 evrih, za mesečno bo treba odšteti 30 evrov ter za tedensko 7,5 evra.

S. G.