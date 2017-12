December za obrtnike tudi diamanten

11.12.2017

Prednovoletni zbor sevniških obrtnikov in podjetnikov s predsednikom OZS Brankom Mehom in sevniškim županom Srečkom Ocvirkom v prvi vrsti.

Predsednik OOZ Sevnica Drago Krošelj (na desni) izroča diamantno plaketo Francu Povšetu iz boštanjskih Gradenj.

Nekateri jubilanti so po komediji Matjaža Javšnika Striptiz, ki jo je OOZ Sevnica podarila svojim članom in njihovim partnerjem pred bližnjimi prazniki, za katere so zbranim čestitali vsi govorniki, stopili in sedli še pred kamero. V prvi vrsti je drugi z leve Stojan Bautin, poleg njega Drago Krošelj, Franc Povše je v sredini, poleg njega pabSlavko Vilčnik.

Sevnica - Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica je na nedavnem prednovoletnem srečanju v kulturni dvorani podelila priznanja in plakete svojim članicam in članom – jubilantom.

Priznanje za 15 let neprekinjenega opravljanje obrtne dejavnosti so dobili: Aleš Keber, Žiga Konec, Boštjan Lednik, Benjamin Očko, Tatjana Vrtovšek, Tomaž Žužek in Terraplant d.o.o..

Za 20 let dela so bronasto plaketo prejeli Mirko Hočevar, Franc Krnc in Melita Zupančič; za 25 let dela so srebrno plaketo prejeli Martin Dolinšek, Roman Janc, Martin Metelko, Peter Mirt, Avgust Ocvirk, Ivan Papež, Marija Rejc in Vojko Železnik.

Zlato plaketo sta si za 30 let dela prislužila Božo Keršič in Alojz Žibert, za 35 let dela pa biserno plaketo optik Stojan Bautin, Alojz Vilčnik (Aida Color Sevnica, d.o.o.) in Drago Krošelj (LES-KRO, d.o.o.).

Na slovesnosti so spregovorili predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Sevnica Drago Krošelj, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh in sevniški župan Srečko Ocvirk. Krošelj se je zahvalil na zbornici zaposlenima zakoncema, sekretarki Aniti Pečnik in strokovnemu sodelavcu Marjanu, za predano delo. 254 članov zbornice je pozval, naj evidentirajo predvsem mlajše kolege za delo v organih zbornice, da bodo nadaljevali in nadgradili njihovo delo.

V imenu nagrajencev oziroma jubilantov se je zahvalil Franc Povše (Gradnje, d.o.o., Boštanj), ki je prejel diamantno plaketo za 40 let neprekinjenega opravljanja obrtne dejavnosti.

