Nove pridobitve so še posebej veseli otroci

11.12.2017 | 14:20

Foto: Ne le Miklavža, tudi novega igrišča so se otroci zelo razveselili. (Foto: Gašper Stopar)

Investicijo, v vrednosti cca 120.000 evrov, je občina v celoti financirala sama iz proračunskih sredstev. (Foto: Gašper Stopar)

Ivančna Gorica, Dob - V soboto popoldne so odprli težko pričakovano športno igrišče v Dobu pri Šentvidu. Slovesnosti sta poseben pridih čarobnosti dodala novo zapadli sneg in obisk Sv. Miklavža, ki so se ga še posebej razveselili najmlajši krajani Krajevne skupnosti Dob.

»Sobotni dogodek je dokaz sanj več generacij, ki so postale resničnost.« To in še več, je bilo moč slišati od navdušenih krajanov, predsednika KS Dob Jožeta Polončiča, predsednika PGD Dob pri Šentvidu Marka Antončiča ter krajana in predstavnika občinskega sveta Janeza Mežana. Slednji so še posebej izrekli besedo zahvale županu Dušanu Strnadu, ki jim je uresničil želje iz otroških let.

Nova in še kako potrebna pridobitev bo krajanom vseh generacij prinesla veliko športnih užitkov za rekreacijo. Dragocena pa je tudi za gasilce, saj je igrišče locirano tik za tamkajšnjim gasilskim domom. Pred izgradnjo tega igrišča so na predhodni travnati površini potekale številne prireditve v kraju, in sicer od gasilskih veselic in tekmovanj, kmečkih iger, do koncerta moškega pevskega zbora Dob. Danes pa je tu zraslo moderno prizorišče za igranje malega nogometa in košarke. Poleg vsega je igrišče ustrezno ograjeno in razsvetljeno, ob robu pa je postavljen še sanitarni kontejner za spravilo opreme in sanitarije. Investicijo, v vrednosti cca 120.000 evrov, je občina v celoti financirala sama iz proračunskih sredstev.

»Povsod tam, kjer ljudje živijo za kraj, kjer ljudje stopijo skupaj, so rezultati vidni na vsakemu koraku. Tako je tudi v Dobu«, je povedal župan. Za korektno opravljeno delo se je zahvalil podjetju Rekon iz Ivančne Gorice, zaključil pa z mislijo, da bi novi večnamenski prostor služil medgeneracijskemu povezovanju in preživljanju kakovostnega prostega časa krajanov.

Za kulturni vložek na slovesnosti so poskrbeli člani Moškega pevskega zbora Dob, za pogostitev pa gasilci in člani domačega kulturno športnega društva, so še zapisali v sporočilu za javnost na občini Ivančna Gorica.

S. G., Foto: Gašper Stopar

