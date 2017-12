Pijan zapeljal na nasprotni pas; lačni tatovi ukradli štiri že razkosane prašiče

11.12.2017 | 15:00

Foto: I.V., arhiv DL

Včeraj popoldne so novomeški policisti obravnavali prometno nesrečo v Dolnji Težki Vodi. Po prvih ugotovitvah je 22-letni voznik avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avtomobil, s katerim je po svoji strani pravilno pripeljal avstrijski državljan. 22-letnega voznika in njegova sopotnico so odpeljali v bolnišnico. Policisti so opravili preizkus alkoholiziranosti udeleženih voznikov, pri čemer je pri 22-letniku indikator alkohola pokazal 0,46 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic je bil promet na cesti Novo mesto – Metlika dve uri oviran.

Z avtom na bok

V soboto zvečer so prometno nesrečo obravnavali krški policisti, in sicer na relaciji med Veliko vasjo in Rako. Domnevno zaradi neprilagojene hitrosti je 27-letno voznico zaneslo s ceste, vozilo se je prevrnilo na bok, ona pa se je pri tem lažje poškodovala.

S ceste

V Koprivniku pri Kostanjevici na Krki je v petek dopoldne 59-letna voznica v ovinku zletela s ceste in se lažje poškodovala.

Izsilila jo je

V Brežicah je prišlo v križišču na Gubčevi ulici (domnevno zaradi izsiljevanja prednosti) do trka dveh vozil, obe voznici sta iskali zdravniško pomoč.

Oba v bolnico

Voznik in voznica sta v petek popoldne trčila tudi v Boštanju (prav tako domnevno zaradi izsiljevanja prednosti). Z reševalnim vozilom so ju odpeljali v brežiško bolnišnico.

Nepravilno prehitevala

Na avtocesti je prišlo v petek okoli pol tretje ure popoldne do prometne nesreče, ki naj bi ji botrovalo nepravilno prehitevanje. Dve vozili sta bili poškodovani, prav tako domnevna povzročiteljica.

Zasegli pet vozil

Zaradi večkratnih hudih kršitev cestno prometnih predpisov so policisti minuli vikend zasegli pet vozil. Med drugim lastniku, ki v nedeljo okoli pol četrte ure zjutraj v Novem mestu ni ustavil na znak prometnih policistov. Nekajminutni pregon se je končal tik pred postavljenim stingerjem, to je sredstvom za prisilno ustavljanje vozil. 30-letni Novomeščan tudi po zaustavitvi ni upošteval ukazov policistov, v postopku se je upiral, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga vklenili. Odrejeni preizkus alkoholiziranosti je odklonil, v postopku pa so še ugotovili, da vozilo vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu Audija A2 zasegli.

Ničesar odnesli (prinesli tudi ne)

V noči s četrtka na petek so vlomili v stanovanjsko hišo v Selah pri Šumberku. Lastnikov ni bilo doma, so pa sosedi zjutraj ugotovili, da so poškodovana vrata. Odnesli niso ničesar so pa naredili škodo na vratih objekta.

S podobnim primerom so se srečali tudi v Biški vasi, kjer so neznanci vlomili v vikend, pregledali prostore ničesar odnesli.

Ukradli štiri razkosane pujse in mesoreznico

V Trsteniku so predrzneži v noči s petka na soboto vlomili v nenaseljeno stanovanjsko hišo in po podatkih prijaviteljev odnesli štiri razkosane prašiče (že obdelano meso) in stroj za mletje mesa. Po prvih zbranih obvestilih so naredili za nekaj tisoč evrov škode.

Odnesli telefone in računalnike

V soboto dopoldne so policisti opravili ogled kraja vloma v poslovne prostore v Metliki. Od tam naj bi storilci ponoči odnesli nekaj mobilnih telefonov in tabličnih računalnikov. Kaj vse je izginilo, in kolikšna je škoda, bo znano po opravljeni inventuri.

J. A.