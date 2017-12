Ko šolo napolni predpraznično vzdušje

11.12.2017 | 16:10

Sevnica - V torek, 28. novembra, tik pred začetkom veselega decembra, je na osnovni šoli Sevnica potekala tradicionalna novoletna tržnica. Okrašeno šolsko avlo in hodnike je napolnila glasba, povsod se je širil vonj po omamnih palačinkah, mize pa so napolnili čudoviti izdelki, ki so jih izdelali učenci s pomočjo svojih učiteljic.

Vsaka »stojnica« je bila nekaj posebnega – vsak oddelek matične šole in obeh podružnic je pripravil drugačne izdelke, ki so jih obiskovalcem ponujali predstavniki razredov. Poleg omenjenih so tržnico obogatile stojnice nekaterih gostov, ki vse leto sodelujejo s šolo. Učenci devetega razreda so prodajali srečke; otroci, starši in ostali obiskovalci so tako lepa darila prejeli tudi na srečelovu. Vsi »prodajalci« so delali za isti cilj: zbrati čim več prostovoljnih prispevkov za šolski sklad šole, ki vsako leto s svojim finančnim doprinosom lepša trenutke našim učencem.

Iskrena zahvala vsem, ki ste se udeležili novoletne tržnice in tako prispevali v šolski sklad.

OŠ Sava Kladnika Sevnica

