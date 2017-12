Učenci OŠ Sevnica obiskali letališče na Brniku

11.12.2017 | 16:20

Sevnica - V sredo, 22. novembra, smo se učenci 8. in 9. razreda sevniške osnovne šole odpravili v Ljubljano. Zbrali smo se ob 8. uri na ploščadi pred šolo, si razdelili malico ter se odpravili na avtobus. Nekaj minut čez deset smo prispeli na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.

Ko smo stopili z avtobusa, smo najprej malo pojedli in kmalu je po nas prišel vodič Anže. Povedal nam je, naj pustimo telefone in nahrbtnike na avtobusu, kajti šli bomo skozi senzor za zaznavanje kovine. Odpravili smo se noter, kjer smo si najprej podrobneje ogledali tablo s prihodi in odhodi. Nato smo stopili za pult, kjer nam je vodič pojasnil, kako kupiti karto, oddati prtljago; pokazal nam je listek, ki ga prilepimo na kovček, da ga usmerijo na pravilno letalo. Preko senzorja smo odkorakali skozi velika vrata ven na ogromno betonsko površino, kjer so bila letala. Najprej smo si šli ogledat, kje in kako sortirajo prtljago, ki je oddana pri pultu. Ko smo si ogledali cel tekoči trak kovčkov in potovalk, smo se vrnili v stavbo v drugo nadstropje. Stopili smo na hodnik, ki vodi na letalo in od tam opazovali ljudi, ki so se odpravljali na letalo.

Nato smo se s posebnim avtobusom odpeljali na drugo stran letališča, kjer smo videli dve tovorni letali, se peljali s strojem, ki potiska letala vzvratno, opazovali gasilski avto, kako je samo zaradi nas škropil po letališču. Ogledali smo si tudi garažo s tovornjaki, ki imajo posebne stopnice za vstop na avion. In tako smo se napotili nazaj na avtobus, ki nas je peljal do velike delavnice, v kateri so bila štiri velika letala – bila so na rednem servisu. V enega smo celo vstopili ter si pogledali notranjost in voznikovo kabino, ki je polna gumbov in ročic. Ogledali smo si tudi zunanjost razstavljenega letala.

Sprehodili smo se še v drugo, manjšo delavnico, kjer so prav tako opravljali servis na letalu. To je bil naš zadnji ogled. Odpravili smo se nazaj proti Sevnici – z avtobusom, čeprav smo si zelo želeli poleteti z letalom.

Lara Rupar, 9. c

