Benjamin Kunst tretji na državnem prvenstvu v akrobatiki

11.12.2017 | 16:15

Izola - V torek, 5. decembra, je v Izoli potekalo državno prvenstvo v akrobatiki za dijake in dijakinje slovenskih srednjih šol. Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice sta zastopala dijaka Benjamin Kunst in Manuela Sotler. Oba sta nastopila zelo uspešno in se v močni konkurenci odlično uvrstila. Beno Kunst je po izjemnih izvedbah svojih akrobatskih prvin osvojil bronasto kolajno, Manuela Sotler pa je osvojila zelo dobro šesto mesto.

Dijaka je v Izolo spremljal gimnastični trener in sodnik Drago Žerjav, ki sicer na Ekonomki in trgovski šoli Brežice poučuje matematiko in informatiko. Drago je tudi pomagal pri pripravi obeh akrobatov mentorju, profesorju športne vzgoje na ETrŠ Brežice, Albertu Žnidaršiču.

Obema dijakoma in njunima mentorja čestitamo za vrhunski športni rezultat!

Metka Galič, Foto: Drago Žerjev

