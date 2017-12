Starejši dečki OŠ Trebnje področni prvaki v nogometu

11.12.2017 | 16:45

Trebnje - Po lanskem uspešnem letu, ko so naši učenci zasedli tretje mesto v državi, smo letos že nestrpno pričakovali področno prvenstvo v dvoranskem nogometu, ki se je odvijalo 28. novembra.

V prvem krogu smo se pomerili z OŠ Vinica. Ker je prva tekma najtežja, je bila igra na začetku premalo kombinatorna, a je na srečo hitro stekla. V prvem polčasu nas je v vodstvo popeljal Kristijan Kastigar. V drugem polčasu je zadel še Marcel Barle in tekmo smo mirno pripeljali do konca.

V drugem krogu smo se za uvrstitev v polfinale pomerili z OŠ Toneta Pavčka in jo prav tako brez težav premagali. Dvakrat je zadel Marcel Barle, enkrat pa Matevž Pikelj.

V polfinalu smo se pomerili s šolo, ki je na turnirju zraven nas pokazala največ. OŠ Metlika se je izkazala za težko nasprotnico, a je na koncu morala priznati našo premoč. V drugem polčasu je edini zadetek dosegel Mark Kolenc in nas popeljal v finale in s tem v četrtfinale državnega prvenstva.

V zadnji tekmi smo se pomerili s presenečenjem turnirja. OŠ Škocjan je na poti do finala premagala OŠ Žužemberk, OŠ Loko Črnomelj in v polfinalu še OŠ Center. Hitro smo dvakrat zadeli in s tem odločili tekmo. Za zmago sta zadela Mark Kolenc in Tio Berk. Tako smo drugič postali področni prvaki in to brez prejetega zadetka.

Za našo šolo so igrali: Kristijan Kastigar, Mark Kolenc, Tio Berk, Marcel Barle, Gašper Kovačič, Tit Zakošek, Matevž Pikelj, Florian Umek, Jure Smolič, Domen Stražišar, Nik Kastigar in Simon Hostnik. Vsem učencem čestitamo ob uspehu.

Smiljan Pristavnik

