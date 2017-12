Obisk pri Miklavžu

11.12.2017 | 16:45

Otočec - Na god sv. Nikolaja sem odšla v našo cerkev k Miklavžu. Zbranih je bilo veliko otrok, pa tudi staršev. Pevci so najprej zapeli pesem. Mladi so zaigrali zanimivo igrico. Po igri so se ponovno predstavili pevci s pesmijo o Miklavžu. Miklavž je prišel v spremstvu angelov in parkeljnov. Dobri mož je v roki držal zlato knjigo, v kateri so bili zapisani pridni otroci, ki si zaslužijo darilo.

Miklavž je obdaril tudi župnika. Župnik je iz knjige po seznamu poklical otroke, ki so si zaslužili darilo. Ko sem zaslišala svoje ime, sem hitro stekla k Miklavžu. Miklavž me je vprašal, če kaj molim in če se učim. Odgovorila sem mu z besedo: DA. Prejela sem darilo in odšla na svoje mesto.

Ko je bilo konec, smo odšli domov. Zelo sem bila vesela darila. Z Miklavžem sem se slikala, zelo mi je bilo všeč.

Gaja Černe, 4. b, OŠ Otočec