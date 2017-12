Veseli december na Senovem

11.12.2017 | 17:05

Senovo - Leto 2017 gre h koncu, pred tem pa je pred nami še kar nekaj dni prazničnega decembra. Uvod vanj je bil pester. Učenci 1. triletja so si ogledali lutkovno predstavo Janko in Metka v izvedbi Zavoda GLG Sevnica. Znana pravljica je dobila novo preobleko in lutke so za učence te starosti vedno dobrodošle in navdušujoče.

Igro Grozni Gašper in tarantela so si učenci 2. triletja ogledali v izvedbi KŠTD Blaž Jurko, Razbor pod Lisco. Predstava jih je navdušila po vsebini, sporočilu in odlični igri nastopajočih. Film Čudo, posnet po istoimenski knjižni uspešnici, je osvojil mnoga srca.

Učenci 3. triletja ob njem niso ostali ravnodušni. Njegovo sporočilo je globoko, vzgojno in daje priložnost za številne pogovore o pogledu na svet in probleme najstnikov. Glavni junak s hudo deformacijo obraza je duhovit, zna oproščati in predvsem živeti.

Vse predstave je v okviru Veselega decembra organizirala Zveza prijateljev mladine Krško, avtobusne prevoze pa brezplačno opravilo podjetje Mirttours z Blance. Ogledali so si jih vsi učenci osnovnih šol občine Krško.

Iskrena hvala organizatorju in prevozniku.

Tehniški dan: Ko zadiši po praznikih – praznični izgled šole in prižig lučk

Vsi učenci naše šole so izdelovali okraske za šolska okna, za zimsko-praznični pridih prostorov. Letos smo našo zakladnico znanj odeli z motivi novoletnih smrekic. Postavili smo jih razgibano, kot je razgibana zimska pokrajina – nekje je snega več, drugod manj.

8. decembra smo se ob 12. uri zbrali v jedilnici, kjer je bil zaključek tehniškega dne. Zapela sta nam otroški in mladinski pevski zbor. Nagovoril nas je ravnatelj, ki je pohvalil delo učencev in mentorjev ter poudaril, da se lahko smelo ozremo nazaj in seveda še bolj smelo načrtujemo naprej. Predsednik šolske skupnosti Samo Omerzu nam je s toplimi besedami zaželel lepe praznike in vse dobro v prihajajočem se letu. Skupaj z ravnateljem sta prižgala lučke na naši novoletni smrekici, ki je letos izdelana iz lesa, krasijo jo novoletni motivi različnih oblik na papirju, pod njo pa so darila, seveda.

Novinarski krožek OŠ XIV. divizije Senovo

