Požar na stanovanjski hiši; številne nesreče in težave z vetrom

11.12.2017 | 19:30

Ob 17.18 je na Tovarniški ulici v Krškem voznik osebnega vozila zbil občanko. Po poročanju Regijskega centra za obveščanje Brežice so posredovali reševalci nujne medicinske pomoči Krško, več podrobnosti za zdaj ni znanih.

Močan veter je ob 17.19 na Titovi cesti na Senovem odkril del ostrešja na stanovanjskem objektu. Posredujejo gasilci PGE Krško.

Ob 17.51 je v kraju Brestanica občan z osebnim vozilom obtičal v blatu, na terenu so posredovali gasilce PGE Krško.

Požar na stanovanjski hiši

Iz Regijskega centra Novo mesto pa so sporočili, da je bila ob 18.45 zaradi požara stanovanjske hiše v Zagorici, Veliki Gaber, v občini Trebnje sprožena sirena javnega alarmiranja.

Voznik tovornjaka ostal ukleščen v kabini

Ob 6.54 se je prevrnil kamion na avtocesti za izvozom Mirna Peč v smeri Novega mesta. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika iz kabine in ga predali reševalcem ter odklopili akumulator na vozilu. Poškodovanega voznika so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto in ga odpeljali novomeško bolnišnico.

V dimniku gorele saje

Dvanajst minut čez 16. uro so v kraju Breza, v občini Trebnje, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Trebnje in občine so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik in s termovizijsko kamero pregledali okolico dimnika.

Zaradi podrtega drevesa nalet vozil

Ob 16.52 je na Grajski cesti na Otočcu prišlo do naleta treh osebnih vozil. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom odstranili podrto drevo, ki je oviralo promet, očistili cestišče in umaknili osebna vozila.

S. G.