Močan veter povzroča hude nevšečnosti povsod po državi

12.12.2017 | 07:00

Zaradi močnega vetra so povsod po državi po cestah podrta drevesa, vejevje in predmeti. Zaradi podrtega drevja je med drugim zaprta tudi glavna cesta Kočevje - Ljubljana med Ribnico in Pijavo Gorico ter številne druge. Razmere se iz ure v uro spreminjajo, dežurne službe so na terenu.

Na Dolenjskem, Kočevskem in Notranjskem so trenutno neprevozne ceste Kočevje - Stari Log - Dvor Žužemberk, Kočevje - Livold - Knežja Lipa, Gradež - Škocjan. Mlačevo - Rašica, lokalna cesta Rašica - Rob, Bloška Polica - Nova vas in Grahovo - Radlek.

Izredne razmere so se začele že včeraj. V nadaljevanju objavljamo poročila novomeškega regijskega centra za obveščanje po časovnem vrstnem redu intervencij. Tokrat je na udaru Dolenjska, Posavje nekoliko manj:

Vetrolom - Dolenjska

11. 12. 2017 ob 8.27 je na cesti Novo mesto—Mirna Peč pri naselju Brezje, občina Novo mesto, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

11. 12. 2017 ob 14.20 je na cesti Gumberk—Ratež v občini Novo mesto podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

11. 12. 2017 ob 14.36 je na cesti Petelinjek—Ratež v občini Novo mesto podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec cestnega podjetja Novo mesto je drevo razžagal in odstranil.

11. 12. 2017 ob 15.01 je bila cesta Ratež—Dolenje Mokro Polje, občina Novo mesto, zaradi več podrtih dreves zaprta. Cesto čistijo delavci cestnega podjetja Novo mesto in gasilci PGD Ratež in Mokro Polje.

11.12. 2017 ob 15.14 je na cesti Babna Gora—Bič, občina Trebnje, podrto drevo oviralo promet na cesti. Dežurni delavec Komunale Trebnje je drevo razžagal in odstranil.

11. 12. 2017 ob 15.19 je na cesti Dolenjske Toplice—Meniška vas, občina Dolenjske Toplice, podrto drevo oviralo promet na cesti. Posredovali so gasilci PGD Dolenjske Toplice in delavci cestnega podjetja Novo mesto.

11.12. 2017 ob 15.54 je v Ulici I. brigade VDV, občina Dolenjske Toplice močan veter delno odtrgal obrobo na strehi stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Dolenjske Toplice so odstranili visečo obrobo na strehi.

11. 12. 2017 ob 17.38 je v naselju Lutrško selo, občina Novo mesto, drevo padlo na električni vodnik. Posredovali so gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec.

11. 12. 2017 ob 17.43 je podrto drevo oviralo promet na cesti Orehovica—Dolenje Mokro Polje, občina Šentjernej. Posredovali so gasilci PGD Orehovica.

11. 12. 2017 17.57 je na cesti Mokronog—Sveti Vrh, občina Mokronog—Trebelno,podrto drevo oviralo promet. Drevo so odstranili delavci Komunale Trebnje.

11. 12. 2017 ob 18.00 je na cesti Mokronog—Bruna vas, občina Mokronog—Trebelno, podrto drevo oviralo promet. Delavci Cestnega podjetja so drevo razžagali in odstranili.

11. 12. 2017 ob 18.45 je v Vinjem Vrhu, občina Šmarješke Toplice, drevo padlo na električni vodnik in podrlo drog. Gasilci PGD Bela Cerkev so odstranili drevo. O dogodku je bil obveščen dežurni delavec Elektra Ljubljana. Ob 20.30 so v naselju Draga gasilci PGD Bela Cerkev odstranili dve drevesi, ki sta ovirali promet.

11.12.2017 ob 19.16 je podrto drevo oviralo promet na cesti Medvedjek—Korenitka, občina Trebnje. Gasilci PGD Veliki Gaber so drevo razžagali in odstranili.

11. 12. 2017 ob 19.26 je v Orešju, občina Šmarješke Toplice, zaradi močnega vetra drevo padlo na dve strehi bivalnih vikendov in ju poškodovalo. Gasilci PGD Orešje so odstranili drevo in obvestili lastnike.

11. 12. 2017 ob 19.44 je na cesti Goriška vas—Goriška Gora, občina Škocjan, drevo oviralo promet. Gasilci PGD Škocjan so drevo razžagali in odstranili.

11. 12. 2017 ob 20.53 je v naselju Golobinjek, občina Mirna Peč, močan veter razkril pločevinasto streho na nadstrešku ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Mirna Peč so nadstrešek pokrili s folijo.

11. 12. 2017 ob 21.42 je v ulici Makute v naselju Uršna sela, občina Novo mesto, podrt telekomunikacijski kabel oviral promet. Obveščen je bil dežurni delavec Telekoma.

11. 12. 2017 ob 22.37 je v naselju Dolenje Mokro Polje, občina Šentjernej, drevo padlo na elektroenergetski vod in ga poškodovalo, zaradi česar je prišlo do prekinitve pri dobavi električne energije. Dežurni delavci Elektra Ljubljana so napako odpravili.

12. 12. 2017 ob 0.45 so se pod lesenim mostom na Grajski cesti pri gradu Otočec in pod mostom v naselju Šentpeter, občina Novo mesto, zagozdila drevesa in vejevje. Gasilci GRC Novo mesto so odstranili štiri večja drevesa in vejevje.

12. 12. 2017 ob 4.08 je na cesti Stare Žage—Črmošnjice, občina Dolenjske Toplice, podrto drevo oviralo promet. Dežurni delavec CGP Novo mesto je drevo odstranil.

Vetrolom - Posavje

Ob 17.19 je na Titovi cesti na Senovem, občina Krško, močan veter odkril del ostrešja na stanovanjskem objektu. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so s pomočjo lestve prekrili del poškodovanega ostrešja in zavarovali okolico.

Ob 18.02 je na Zdolski cesti v Krškem podrto drevo oviralo cestni promet. Delavci cestnega podjetja so podrto drevo odstranili.

Gorele saje

Ob 18.40 so v Zagorici, občina Trebnje, v dimniku stanovanjske hiše gorele saje. Gasilci PGD Trebnje, Veliki Gaber, Sela pri Šumberku in Zagorica so nadzorovali izgorevanje saj in s termo kamero pregledali okolico dimnika.

V avtu mu je postalo slabo

11. 12. 2017 ob 10.10 je v Obrtniški ulici v Trebnjem v osebnem vozilu vozniku postalo slabo. Oskrbela ga je ekipa nujne medicinske pomoči ZD Trebnje. Gasilci PGD Trebnje so pomagali pri prenosu obolele osebe, zavarovali kraj dogodka in umaknili vozilo s ceste.

Zbil peško

Ob 17.18 je na Tovarniški ulici v Krškem voznik osebnega vozila zbil krajanko. Reševalci NMP Krško so poškodovano na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Brežice.

Avto v blato

Ob 17.51 so gasilci PGE Krško v kraju Brestanica, občina Krško, zavarovali kraj, kjer je osebno vozilo zaradi ovir na cesti zapeljalo v blato. Gasilci so s tehničnim posegom vozilo izvlekli na cesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PUGLED

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

