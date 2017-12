Izbrali so pesmi o ljubezni

12.12.2017 | 10:45

MePZ PGD Zbure z zborovodkinjo Aleksandro Barič Vovk. S kitaro jih je spremljala Valentina Kragelj.

Slapi - Na drugo adventno nedeljo je Mešani pevski zbor PGD Zbure povabil na tradicionalni koncert v podružnično cerkev Karmelske matere božje v Slape.

Oktet Lipa

Ljubitelji zborovskega petja so prišli na svoj račun, rdeča nit koncerta pa je bila tokrat ljubezenska tematika. Zburske pevce je ob kitari spremljala Valentina Kragelj, pri pesmi Dajte mi zlatih strun pa je solo zapela Andreja Barič Kerin. Kot gostje so nastopili pevci moškega pevskega zbora DKD Solidarnost Kamnik ter oktet Lipa iz Trebnjega.

Kot pravi zborovodkinja MePZ PGD Zbure Aleksandra Barič Vovk, so veseli polne cerkve obiskovalcev, kar pomeni, da že imajo svojo zvesto publiko. Priznanje njihovemu zagnanemu delu pa je dal tudi predsednik PGD Zbure Franc Anderlič, ki jim je v imenu Gasilske zveze Slovenije podelil priznanje za sodelovanje in predstavitev gasilstva v Strassbourgu.

Zvesta publika, ki vsako leto napolnili cerkvico v Slapih, je pevcem najlepše darilo za trud.

Zbrane je nagovorila šmarješka županja Bernardka Krnc, ki je dejala, da so vrednote, kot so mir in strpnost, premalo cenjene. Zbranim je zaželela mirne in blagoslovljene božično-novoletne praznike. Obiskovalci so se po koncu koncertu še zadržali ob dobrotah, ki so jih pravili zburski pevci.

L. Markelj

